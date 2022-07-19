Reuters: ЕС может частично разморозить средства российских банков из-за продовольственного кризиса

Евросоюз планирует несколько смягчить санкции в отношении российских банков, чтобы снять ограничения на торговлю и перевозку продовольствия. Об этом 19 июля сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.
По данным издания, ЕС может частично разморозить ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия».
«В проекте документа говорится, что средства могут разморозить «после того, как будет определено, что такие экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений», — пишет Reuters.
Кроме того, как утверждают журналисты, власти ЕС собираются заморозить активы Сбербанка, за исключением тех, что необходимы для торговли и транспортировки продовольствия.
Агентство отмечает, что это решение было принято на фоне критики со стороны африканских лидеров, которые утверждали, что санкции негативно повлияли на торговлю и усугубили продовольственный дефицит.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что ситуация с продовольствием в мире усугубилась, в том числе из-за антироссийских санкций. Глава государства утверждал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия «политически мотивированных ограничений со стороны Запада».