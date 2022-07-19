Reuters: ЕС может частично разморозить средства российских банков из-за продовольственного кризиса

Евросоюз планирует несколько смягчить санкции в отношении российских банков, чтобы снять ограничения на торговлю и перевозку продовольствия. Об этом 19 июля сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.



По данным издания, ЕС может частично разморозить ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия».

«В проекте документа говорится, что средства могут разморозить «после того, как будет определено, что такие экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений», — пишет Reuters.

