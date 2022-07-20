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    Плачь и смотри. Пока покупатели ждут онлайн-очереди, рабочий в кудровской IKEA уничтожает сковородки

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    Параллельно с долгой эпопеей распродажи в IKEA кое-где, похоже, решили действовать по принципу «так не доставайся же ты никому». Варварскую картину наблюдали очевидцы 20 июля в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

    Душераздирающим видео поделилась «ВКонтакте» пользовательница Мария. На записи у IKEA в Кудрово рабочий в желтом жилете уничтожает и выкидывает сковородки. Ждет ли та же участь знаменитых акул?

    В пресс-службе IKEA объяснили, что ситуация куда проще, чем кажется, ведь уничтожали бракованную партию.

    «В случае отзыва или поступления некондиционного товара, партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — цитирует компанию РИА Новости.

    В начале марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила, что приостанавливает бизнес-процессы IKEA в России и Белоруссии. Тысячи сотрудников почти на 4 месяца ушли на простой. С 27 июня компания начала распродажу оставшегося товара для своих. С 5 июля должна была стартовать онлайн-распродажа для всех, но из-за сбоя на сайте заказать что-то было невозможно. С тех пор проблемы с этой распродажей так и не разрешились. 18 июля время для покупок на российском сайте ограничили до 10–15 минут. Сегодня ограничение было снято, но за отсутствие активности на сайте 10 и более минут пользователя отправят обратно в очередь.

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