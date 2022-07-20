Плачь и смотри. Пока покупатели ждут онлайн-очереди, рабочий в кудровской IKEA уничтожает сковородки

Параллельно с долгой эпопеей распродажи в IKEA кое-где, похоже, решили действовать по принципу «так не доставайся же ты никому». Варварскую картину наблюдали очевидцы 20 июля в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.



Душераздирающим видео поделилась «ВКонтакте» пользовательница Мария. На записи у IKEA в Кудрово рабочий в желтом жилете уничтожает и выкидывает сковородки. Ждет ли та же участь знаменитых акул?