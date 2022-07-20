Президентом Шри-Ланки стал премьер-министр Ранил Викрамасингхе

Парламент Шри-Ланки по итогам голосования избрал нового президента страны. Им стал действующий премьер-министр и врио главы государства Ранил Викрамасингхе. Об этом 20 июля сообщил генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дасанаяке, выступающий в роли председателя счетной комиссии на выборах.

Официальный парламентский телеканал и новостной портал Adaderana транслируют заседание парламента Шри-Ланки в прямом эфире.



Напомним, что экс-президент островного государства Готабая Раджапакса бежал из страны и транзитом через Мальдивы вылетел в Сингапур.

