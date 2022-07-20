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    Президентом Шри-Ланки стал премьер-министр Ранил Викрамасингхе

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    Парламент Шри-Ланки по итогам голосования избрал нового президента страны. Им стал действующий премьер-министр и врио главы государства Ранил Викрамасингхе. Об этом 20 июля сообщил генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дасанаяке, выступающий в роли председателя счетной комиссии на выборах.

    Официальный парламентский телеканал и новостной портал Adaderana транслируют заседание парламента Шри-Ланки в прямом эфире.

    Напомним, что экс-президент островного государства Готабая Раджапакса бежал из страны и транзитом через Мальдивы вылетел в Сингапур.

    О том, как граждане России участвуют в событиях на Шри-Ланке, читайте в материале «Фонтанки».

    В марте 2022 года на Шри-Ланке на фоне серьезного экономического кризиса, дефицита топлива и государственного банкротства начались протесты, сопровождаемые требованиями об отставке правительства президента Готабаи Раджапаксы. В июне Раджапакса написал обращения к Владимиру Путину, попросив кредитной поддержки для импорта топлива.

    Спустя месяц протестующие захватили резиденцию президента в Коломбо, вынудив его покинуть здание и уйти в «безопасное место» и подписать заявление об отставке.

    По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки», в скором будущем в стране будет сформировано новое правительство.

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