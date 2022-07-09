На Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента, который просил нефти у России

Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы.
Как пишет ланкийское издание Ada Derana 9 июля, большая группа людей прорвалась через баррикады перед резиденцией главы государства в Коломбо, перелезла через забор и захватила территорию. Сам Раджапакса успел скрыться за несколько минут до их прихода. Судя по фото и видео из Сети, протестующие уже купаются в президентском бассейне.
Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Госпитализированы 33 человека, двое находятся в критическом состоянии.
Шри-Ланка переживает глубочайший экономический кризис из-за обрушения туристического сектора и дефицита иностранной валюты. Не хватает топлива, продовольствия, электроэнергии. Страна объявила себя банкротом. Внешний долг достиг 51 млрд долларов.
Ранее Раджапакса обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить кредитную поддержку для импорта топлива в страну для преодоления текущих экономических проблем, а также «сделал скромный запрос» на возобновление авиасообщения между странами. Его прервали после задержания, несмотря на гарантии, самолета «Аэрофлота».
Готабая Раджапакса занимает пост президента Шри-Ланки с 18 ноября 2019 года.