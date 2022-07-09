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    На Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента, который просил нефти у России

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    9 комментариев

    Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы.

    Как пишет ланкийское издание Ada Derana 9 июля, большая группа людей прорвалась через баррикады перед резиденцией главы государства в Коломбо, перелезла через забор и захватила территорию. Сам Раджапакса успел скрыться за несколько минут до их прихода. Судя по фото и видео из Сети, протестующие уже купаются в президентском бассейне.

    Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Госпитализированы 33 человека, двое находятся в критическом состоянии.

    Шри-Ланка переживает глубочайший экономический кризис из-за обрушения туристического сектора и дефицита иностранной валюты. Не хватает топлива, продовольствия, электроэнергии. Страна объявила себя банкротом. Внешний долг достиг 51 млрд долларов.

    Ранее Раджапакса обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить кредитную поддержку для импорта топлива в страну для преодоления текущих экономических проблем, а также «сделал скромный запрос» на возобновление авиасообщения между странами. Его прервали после задержания, несмотря на гарантии, самолета «Аэрофлота».

    Готабая Раджапакса занимает пост президента Шри-Ланки с 18 ноября 2019 года.

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    Комментарии 9

    25267490109 Июл 2022 в 14:56
    Встречи с Путиным до добра не доводят: Янукович, Раджапакса...
    +0-0
    chip109 Июл 2022 в 14:21
    Что опять модеру не понравилось в моем комменте? процентов 50 стабильно трется, причем то, что соответствует официальной российской риторике, критика же властей приветствуется)
    +0-0
    Piter Russo09 Июл 2022 в 13:41
    Вот же чудила, хорошо же ведь начинал, а потом как обычно, посылка подарок из Вашингтона и возвращение к коррупции.
    +0-0
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