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    У Шри-Ланки будут новый президент, премьер и правительство

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    Новым президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны Кару Джаясурия, заявил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки». Премьер-министр Ранил Викремесингхе также покинет свой пост после формирования нового правительства страны.

    Как пишет ланкийское издание Ada Derana 9 июля, премьер заявил, что не бросает важные дела по стабилизации кризиса — на неделе планируется возобновить распределение топлива по всему острову, а также в страну должен прибыть директор Всемирной продовольственной программы, кроме того, запланирован отчет об устойчивости долга для МВФ.

    При этом источник ТАСС сообщил, что визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву отложен из-за ситуации в стране.

    В МИД РФ заявили, что на фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для туристов из России и работников посольства в Шри-Ланке отсутствуют. Однако граждан РФ призвали избегать мест массового скопления людей.

    Ранее протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки, который просил нефти у России. Он был вынужден покинуть здание и уйти в «безопасное место». Страна переживает сильнейший кризис с момента обретения независимости.

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