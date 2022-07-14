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    Президент Шри-Ланки вылетел в Сингапур. На острове растёт число пострадавших в ходе акций протеста

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    Покинувший страну президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса транзитом через Мальдивы вылетел в Сингапур. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ланкийская газета Daily Mirror.

    «Сейчас он находится на пути в Сингапур вместе со своей женой и двумя сотрудниками службы безопасности, которые прилетели вместе с ним из Коломбо», — отмечает издание. Уточняется, что к самолёту Раджапаксу сопровождали спецназовцы сил обороны Мальдив.

    Тем временем в самой Шри-Ланке в ходе массовых акций протеста ранены по меньшей мере 84 человека. Такие данные приводит новостное агентство Ada Derana. Среди пострадавших — двое журналистов, два полицейских и один военнослужащий.

    Напомним, что о бегстве президента Шри-Ланки из страны стало известно 13 июля. Власти островного государства после этого объявили на его территории режим чрезвычайного положения.

    В марте 2022 года на Шри-Ланке на фоне серьезного экономического кризиса, дефицита топлива и государственного банкротства начались протесты, сопровождаемые требованиями об отставке правительства президента Готабаи Раджапаксы. В июне Раджапакса написал обращения к Владимиру Путину, попросив кредитной поддержки для импорта топлива.

    Спустя месяц протестующие захватили резиденцию президента в Коломбо, вынудив его покинуть здание и уйти в «безопасное место» и подписать заявление об отставке. В среду оно должно было быть передано спикеру парламента для официального оглашения.

    По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки», в скором будущем в стране будет сформировано новое правительство.

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