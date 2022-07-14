Президент Шри-Ланки вылетел в Сингапур. На острове растёт число пострадавших в ходе акций протеста

Покинувший страну президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса транзитом через Мальдивы вылетел в Сингапур. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ланкийская газета Daily Mirror.
«Сейчас он находится на пути в Сингапур вместе со своей женой и двумя сотрудниками службы безопасности, которые прилетели вместе с ним из Коломбо», — отмечает издание. Уточняется, что к самолёту Раджапаксу сопровождали спецназовцы сил обороны Мальдив.
Тем временем в самой Шри-Ланке в ходе массовых акций протеста ранены по меньшей мере 84 человека. Такие данные приводит новостное агентство Ada Derana. Среди пострадавших — двое журналистов, два полицейских и один военнослужащий.
Напомним, что о бегстве президента Шри-Ланки из страны стало известно 13 июля. Власти островного государства после этого объявили на его территории режим чрезвычайного положения.