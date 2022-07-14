Русские на Шри-Ланке. Как граждане России участвуют в чужом бунте

Посольство России призвало россиян «быть осторожнее на Шри-Ланке»: в Коломбо введен режим ЧС и комендантский час с 00:00 до 00:05. Президент южноазиатского государства Нандасена Готабая Раджапакса вместо обещанной отставки бежал в «отпуск», оставив бассейн, дорогущий автопарк и даже семейное ложе на растерзание ланкийцам, которые уже сожгли дом премьер-министра. По последним данным, в столкновениях с полицией пострадали более 80 местных жителей. «Фонтанка» поговорила с россиянами, которые давно живут на Шри-Ланке, чтобы узнать, каково это — оказаться на охваченном бунтом острове.

— Много ли русских на протестах в Шри-Ланке?



— Примерно 60% местных на протестах, а остальные 40% — туристы и экспаты. Большинство россиян живут на Шри-Ланке давно: либо ведут бизнес прямо тут, либо зарабатывают удаленно.



— Почему идут протесты? Почему в них участвуют даже иностранцы?



— У нас какие-то продукты просто пропадают из ассортимента: например, четыре месяца в стране не купить сливочное масло. Этим недовольны рестораторы, ведущие тут бизнес. Я, например, уже больше месяца не могу заправить свой байк.

