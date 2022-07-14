Русские на Шри-Ланке. Как граждане России участвуют в чужом бунте

Посольство России призвало россиян «быть осторожнее на Шри-Ланке»: в Коломбо введен режим ЧС и комендантский час с 00:00 до 00:05. Президент южноазиатского государства Нандасена Готабая Раджапакса вместо обещанной отставки бежал в «отпуск», оставив бассейн, дорогущий автопарк и даже семейное ложе на растерзание ланкийцам, которые уже сожгли дом премьер-министра. По последним данным, в столкновениях с полицией пострадали более 80 местных жителей. «Фонтанка» поговорила с россиянами, которые давно живут на Шри-Ланке, чтобы узнать, каково это — оказаться на охваченном бунтом острове.
Дарина
занимается бизнесом на Шри-Ланке
— Много ли русских на протестах в Шри-Ланке?
— Примерно 60% местных на протестах, а остальные 40% — туристы и экспаты. Большинство россиян живут на Шри-Ланке давно: либо ведут бизнес прямо тут, либо зарабатывают удаленно.
— Почему идут протесты? Почему в них участвуют даже иностранцы?
— У нас какие-то продукты просто пропадают из ассортимента: например, четыре месяца в стране не купить сливочное масло. Этим недовольны рестораторы, ведущие тут бизнес. Я, например, уже больше месяца не могу заправить свой байк.
— Вы тоже испытывали чувство голода?
— Если ты здесь турист или экспат — ты не будешь голодным, а вот местные, особенно в деревнях, испытывают проблемы даже с тем, чтобы есть несколько раз в день. Многие иностранные организации помогают им: собирают деньги, продовольствие.
Евгения Зорина
фотограф, переехала из Москвы
— Чего еще не хватает на Шри-Ланке неместным?
— Из нехватки продовольствия — импортные продукты. Сыр бри не купить, чеддер, к примеру, сложно найти. В целом еду купить можно, если не всегда готовить, как в ресторане. За бензином приходится ехать, наливают на 2000 рупий (литр 470).
— Вы слышали, что россияне бунтуют на Шри-Ланке вместе с местными?
— Есть грань, которую экспатам переступать здесь нельзя, иначе — депортация. Но да, я читала, что кто-то бывал на протестах — этим активно делятся в группах. Протесты назревали давно, у них есть повод. У меня, например, уже месяц нет газа. Но всё же протесты — это дела молодого поколения. Старики (условно) слушают общепринятые новости, им верят, а у тех, кто моложе, больше доступа к различной информации.