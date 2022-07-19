Начались съемки продолжения «Дюны» — рассекречены каст и синопсис. Герою предстоит выбор

Начались съемки продолжения фильма «Дюна». Об этом сообщило издание Variety 18 июля.

Новый фильм Дени Вильнева про мир планеты Арракис так и будет называться — «Дюна: часть вторая». Он станет сиквелом к первой части фильма Дени Вильнева, литературной основой сюжета будет тот же одноименный роман Фрэнка Герберта, первая половина которого экранизирована в «Дюне».

Фильм расскажет о том, как оставшийся в живых наследник Дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе) объединяется с племенами местных жителей фрименов, чтобы отомстить тем, кто уничтожил его род.



«Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой, назначенной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — сказано в синопсисе фильма.

В новой части «Дюны» также сыграют Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и другие звезды первой части. В фильме впервые появятся Остин Батлер в роли племянника главного злодея барона Харконнена, Кристофер Уокен в роли Императора, а также Леа Сейду.

Первая «Дюна» была номинирована на 14 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм, и получила 6 статуэток — за музыку, звук, монтаж, операторскую работу, постановку и визуальные эффекты.

