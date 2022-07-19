    Пробки

    4/10

    usd56.56eur57.15
    Запись на финскую визуМебель вместо IKEAРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Кино

    Начались съемки продолжения «Дюны» — рассекречены каст и синопсис. Герою предстоит выбор

    1441
    13 комментариев

    Начались съемки продолжения фильма «Дюна». Об этом сообщило издание Variety 18 июля.

    Новый фильм Дени Вильнева про мир планеты Арракис так и будет называться — «Дюна: часть вторая». Он станет сиквелом к первой части фильма Дени Вильнева, литературной основой сюжета будет тот же одноименный роман Фрэнка Герберта, первая половина которого экранизирована в «Дюне».

    Фильм расскажет о том, как оставшийся в живых наследник Дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе) объединяется с племенами местных жителей фрименов, чтобы отомстить тем, кто уничтожил его род.

    «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой, назначенной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — сказано в синопсисе фильма.

    В новой части «Дюны» также сыграют Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и другие звезды первой части. В фильме впервые появятся Остин Батлер в роли племянника главного злодея барона Харконнена, Кристофер Уокен в роли Императора, а также Леа Сейду.

    Первая «Дюна» была номинирована на 14 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм, и получила 6 статуэток — за музыку, звук, монтаж, операторскую работу, постановку и визуальные эффекты.

    В России фильм собрал в прокате более миллиарда рублей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Вильнева снять и третью часть «Дюны». В ней режиссер хочет экранизировать роман «Мессия Дюны» — второе произведение Фрэнка Герберта из цикла «Хроники Дюны», где продолжается повествование о Поле Атрейдесе и планете Арракис.

    В мировой прокат фильм «Дюна: часть вторая» выйдет 17 ноября 2023 года.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 13

    26611033019 Июл 2022 в 18:00
    Они там похоже где-то перепутали ДюМа и ДюНа
    +0-0
    Басик19 Июл 2022 в 18:00
    А первого разве мало было? Это загадочное кино к книге Фрэнка Герберта имеет весьма небольшое отношение. Переписали все до чего дотянулись. Видимо так "гламурней" вышло. Впрочем тем кто не читал(много их) может и зашло, под попкорн и пиво.
    +0-0
    26611033019 Июл 2022 в 17:58
    там ещё Дети, Еретики, Император - читать устанешь... пускай делает.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close
    close