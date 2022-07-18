«Это вопрос жизни и смерти». В ЕС надеются на завершение переговоров по украинскому зерну до конца недели

Евросоюз надеется на достижение соглашения по вывозу зерна между Россией и Украиной до конца этой недели, заявил 18 июля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, линий солидарности ЕС, которые проходят через Болгарию и Румынию, недостаточно для обеспечения качественного экспорта.
«Жизни тысяч, нет десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — заключил Боррель (цитата по ТАСС).
13 июля в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны России, Украины, Турции и делегации ООН по вывозу зерна из украинских портов. Как надеются в ООН, новые переговоры по этому вопросу состоятся уже на этой неделе. Ситуация, по оценкам организации, может привести к голоду как минимум 13 миллионов человек.
Россия, по словам президента РФ Владимира Путин, никак не препятствует вывозу зерна из украинских портов.