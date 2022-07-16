    Пробки

    2/10

    usd57.83eur57.89
    Шойгу на УкраинеСпасти от НАТОДень открытых границОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Суд в Петербурге арестовал еще двоих по делу о детской порностудии. Один из них неравнодушен к красному

    4423
    обсудить

    Приморский районный суд заключил под стражу Максима Малышева и Дениса Борисова. Их считают причастными к трем эпизодам сексуального насилия над детьми и съемкам порно с участием несовершеннолетних.

    Оба отправлены в следственный изолятор до 12 сентября, сообщает 16 июля Объединенная пресс-служба городских судов.

    «Фонтанка» рассказывала, что Малышев работает в центре помощи семье и детям по Калининскому району, кроме того, он является координатором региональной организации «Левого фронта» в Петербурге. Следствие считает, что 51-летний мужчина принимал участие в одной из съемок в период с 2019-го по 2020 год и якобы обнажался перед девочками. Задержали его 14 июля, тогда же предъявили обвинение.

    О задержании жителя Подмосковья Борисова Следственный комитет сообщил только сегодня. Ему также предъявлено обвинение.

    Ранее под стражу заключили 43-летнюю мать пострадавших детей и её 73-летнего знакомого.

    По версии следствия, соучастники с августа 2018 года по сентябрь 2021-го совершали насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких дочерей обвиняемой (сейчас девочкам от 11 до 13 лет), а также снимали порнографические материалы с их участием.

    ГСУ СКР возбудило уголовное дело по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close