Суд в Петербурге арестовал еще двоих по делу о детской порностудии. Один из них неравнодушен к красному

Приморский районный суд заключил под стражу Максима Малышева и Дениса Борисова. Их считают причастными к трем эпизодам сексуального насилия над детьми и съемкам порно с участием несовершеннолетних.
Оба отправлены в следственный изолятор до 12 сентября, сообщает 16 июля Объединенная пресс-служба городских судов.
«Фонтанка» рассказывала, что Малышев работает в центре помощи семье и детям по Калининскому району, кроме того, он является координатором региональной организации «Левого фронта» в Петербурге. Следствие считает, что 51-летний мужчина принимал участие в одной из съемок в период с 2019-го по 2020 год и якобы обнажался перед девочками. Задержали его 14 июля, тогда же предъявили обвинение.