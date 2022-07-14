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    Задержанный за съемку детей поклонник натуризма не признал себя порнодельцом в Петербурге

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    Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества обвиняемого в использовании детей в качестве порномоделей. Валерий Радькович не отрицает съёмку, но преступления за собой не видит.

    Об аресте Радьковича 14 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Как того и просил следователь, 73-летнего фигуранта заключили под стражу до 11 сентября.

    Ему вменяют три эпизода с квалификацией «насильственные действия сексуального характера в отношении детей младше 14 лет» (132 УК) и «использование несовершеннолетних для изготовления порноматериалов» (242.2 УК). Меру пресечения избирали в закрытом режиме.

    По версии следствия, Радькович занимался съёмкой вместе с многодетной петербурженкой, предоставлявшей в качестве моделей своих дочерей. Сейчас девочкам 11–13 лет, согласно материалам дела, записи с ними делали три года, распространяя их в Интернете.

    «Вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, не отрицая фактические обстоятельства совершенных преступлений», — ретранслировали позицию Радьковича в пресс-службе судов.

    Судя по странице пенсионера во «ВКонтакте», он является поклонником натуризма. Мужчина подписан на паблики, посвящённые нудизму, фотографии и эротике.

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