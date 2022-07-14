Задержанный за съемку детей поклонник натуризма не признал себя порнодельцом в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества обвиняемого в использовании детей в качестве порномоделей. Валерий Радькович не отрицает съёмку, но преступления за собой не видит.



Об аресте Радьковича 14 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Как того и просил следователь, 73-летнего фигуранта заключили под стражу до 11 сентября.



Ему вменяют три эпизода с квалификацией «насильственные действия сексуального характера в отношении детей младше 14 лет» (132 УК) и «использование несовершеннолетних для изготовления порноматериалов» (242.2 УК). Меру пресечения избирали в закрытом режиме.

