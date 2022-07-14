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    Петербурженка, снимавшая дочерей в порно, пропустит 1 сентября по решению суда

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    43-летнюю женщину, обвиняемую в создании порноматериалов с тремя несовершеннолетними дочерьми и сексуальном насилии, суд отправил до осени в изолятор.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 июля, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в Приморском районном суде проходило в закрытом режиме. Обвиняемая вину признала в полной мере.

    В следующий раз в суд её привезут ближе к 11 сентября.

    «Фонтанка» писала, что женщину задержали вместе с 73-летним фотографом. Они, по версии следствия, снимали обнаженными в течение трех лет дочерей женщины в разных квартирах, в том числе и той, где жили девочки. Сама женщина подрабатывала вебкам-моделью.

    Сейчас пострадавшие подростки, по предварительной информации, находятся со старшими сестрами.

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