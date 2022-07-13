ГСУ: Женщина, задержанная за организацию порносъемок с детьми в Петербурге, была их матерью

Мужчине и женщине, которые были задержаны по делу об изготовлении порнографических материалов с участием подростков, предъявлено обвинение.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу 13 июля, 43-летняя жительница Приморского района с августа 2018 года по сентябрь 2021 года вместе с 73-летним знакомым совершали действия сексуального характера над дочерьми (сейчас им 11, 13 и 14 лет) и снимали это на фото и видео. После этого материалы распространялись через Интернет.
Задержанный мужчина, уточняют в СК, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору» и «Насильственные действия сексуального характера».
По данным «Фонтанки», на своих страницах в социальной сети женщина указывает, что работает в детском учреждении, на самом деле она зарабатывала на жизнь вебкам-моделью.