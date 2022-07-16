Задержан еще один фигурант дела о детской порностудии в Петербурге

Четвертый вероятный соучастник создания порностудии на севере Петербурга для съемок девочек-подростков задержан. Об этом 16 июля рассказали в пресс-службе ГСУ СКР.



Там уточнили, что речь идет о жителе Подмосковья 1973 года рождения. Он оказался в руках правоохранителей в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.



По данному делу уже заключены под стражу 43-летняя жительница Приморского района и её 73-летний знакомый. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения еще одному фигуранту — 51-летнему мужчине. «Фонтанка» писала, что это Максим Малышев, который работает в центре помощи семье и детям по Калининскому району и является координатором региональной организации «Левого фронта».



По версии следствия, соучастники с августа 2018 года по сентябрь 2021-го совершали насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких дочерей обвиняемой (сейчас девочкам от 11 до 13 лет), а также снимали порнографические материалы с их участием.