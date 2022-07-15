Координатора «Левого фронта» в Петербурге задержали по делу о порностудии, где снимали трех сестер

«Детский» отдел уголовного розыска Петербурга задержал третьего фигуранта дела о создании порнографических фото и видео с тремя сестрами-подростками — 51-летнего Максима Малышева.



Подозреваемого встретили накануне около восьми утра, когда он выходил из дома на Пискаревском проспекте на работу. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 15 июля. По версии следствия, задержанный принимал участие в одной из съемок в период с 2019 по 2020 год. Он якобы обнажался перед девочками.



Малышев работает в центре помощи семьи и детям по Калининскому району. Его взяли по квоте на инвалидов, он занимался курьерской работой (развозил корреспонденцию) и доступа к детям или базе данных не имел. Из открытых источников и данных со страниц в соцсетях известно, что он ведет активную политическую деятельность. На данный момент является координатором региональной организации «Левого фронта» в Петербурге.

Днем ранее суд арестовал 43-летнюю жительницу Приморского района и её 73-летнего знакомого. Их подозревают в создании порнографических материалов с тремя дочерьми женщины (сейчас девочкам от 11 до 13 лет) с лета 2018 года по осень 2021. По предварительной информации, девочек заставляли обнажаться на камеру и демонстрировать себя. Затем эти фото и видео распространялись через Интернет. Взрослые также якобы обнажались.

