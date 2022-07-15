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    Экс-главу «Открытой России»* Пивоварова приговорили к реальному сроку

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    Суд в Краснодаре вынес приговор бывшему главе ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ). Андрея Пивоварова отправляют в колонию.

    Как сообщает региональная пресс-служба судов, 15 июля Пивоварова признали виновным по делу о руководстве нежелательной организацией. В его основе 34 поста в Facebook** (соцсеть запрещена в РФ) политика. В них вычитали подтверждение того, что Пивоваров рекламировал, рекрутировал и собирал пожертвования в поддержку «Открытой России».

    «Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого», — уточняют в пресс-службе.

    Ленинский райсуд назначил Пивоварову 4 года в колонии общего режима. Адвокат Сергей Бадамшин добавил, что его подзащитного также на 8 лет лишили права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием Интернета.

    Пивоварова, который намеревался участвовать в депутатских выборах, сняли с самолета в Пулково в конце мая прошлого года. Вскоре его этапировали в Краснодарский край и поместили в СИЗО — один из постов в соцсети политика касался этого региона.

    О ликвидации «Открытая Россия» объявила в марте 2019 года, но тогда сразу же была учреждена новая одноимённая организация, которая не была правопреемницей старой. В 2021 году «Открытая Россия» заявила, что полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах.

    *Организация признана нежелательной на территории РФ.

    **Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации.

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