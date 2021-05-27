«Открытая Россия» теперь закрытая

Признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия» (связана с Михаилом Ходорковским) полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.



По его словам, организация не хочет новых штрафов и уголовных дел. Деятельность прекращается для защиты членов «Открытой России».

В 2017 году Генпрокуратура признала движение нежелательным в РФ, однако под ограничения попали юрлица, зарегистрированные в Великобритании и США.