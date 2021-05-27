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«Открытая Россия» теперь закрытая

Признанная в РФ нежелательной организацией «Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия» (связана с Михаилом Ходорковским) полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.

По его словам, организация не хочет новых штрафов и уголовных дел. Деятельность прекращается для защиты членов «Открытой России».

В 2017 году Генпрокуратура признала движение нежелательным в РФ, однако под ограничения попали юрлица, зарегистрированные в Великобритании и США.

В петербургском офисе «Открытой России» в марте сообщили об обысках. До этого издание «МБХ Медиа» рассказало о визите силовиков. Накануне Роскомнадзор потребовал заблокировать «МБХ Медиа» в Twitter, так как издание якобы публикует информационные материалы «Открытой России».

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Комментарии (7)

виктор эммануил
Ходорковский открывал проект как надпартийный.Заточенный на просвещение.Привлекал к работе членов Единой России.Организация была травоядная.Но границы дозволенного в стране настолько сузились после принятия закона о просветительской деятельности,что стало понятно:выживут только организации под кремлевским зонтиком. Тем более они не первые.В свое время также схлопнулся фонд Зимина.
V78
Это вы очень тактично)))
265868215
Недемократично. Монопольно . Нет здоровой конкуренции власти , только подлизы.
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