Чек-лист: Как сэкономить на петербургском рынке и не принести домой гнильё

Специфика рынка подразумевает, что покупателя хотят обмануть. Если он мнется и молчит, продавец понимает, что ему можно втюхать что угодно, даже самые завалящие гнилушки. Опытным путем «Фонтанка» выяснила пять правил, которые настроят вас с продавцом на дружескую волну, помогут купить продукты хорошего качества и сэкономить.



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Правило № 1: Разговаривай вежливо

Сенной рынок — один из самых древних в Петербурге. Когда-то давно, в начале 18-го века, здесь торговали сеном, соломой и дровами. Сейчас сюда ходят в основном за дешевым ширпотребом и продуктами.



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Типичному покупателю на Сенном, как правило, очень хорошо за 45, одет он до крайности просто, с деньгами прижимист, покупками набивает сумку-тележку либо чемодан на колесиках. Реже встречаются покупатели на машинах. Еще реже — на велосипедах.

Продукты типичный покупатель выбирает придирчиво, берет понемногу, отчего продавцы, по большей части выходцы из ближнего зарубежья, смотрят на него свысока.



— Сынок, дай мне килограмм винограда, — просит пожилая женщина.

Зеленый кишмиш, надо сказать, дешевый настолько, что ниже опускать цену просто неприлично, — по 35 рублей за кило.



— Давайте на 50 рублей сделаю, — походя предлагает продавец.

— Ну если ты только сам понесешь — мне тяжелое нельзя поднимать, — женщина кивает на небольшую авоську на колесиках. И тут же взрывается: — Куда ты мне гниль-то толкаешь?!

— Ну вы же не хотите на 50 рублей сделать, — обиженно ворчит парень.

Выбирать порченые ягоды он наотрез отказывается.

Правило № 2: Бери больше

— Первый раз на вашем рынке — скажите, у кого тут фрукты самые вкусные? — пытаю сотрудника парковки, пока перекидываю ему платеж за въезд на рынок на машине. 150 рублей за час. Воистину грабеж.



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— Все зависит от толщины кошелька: платите больше, вам шире улыбаются, — наставляет он. — Походите для начала, приценитесь: на улице фрукты-овощи подешевле, в павильоне — подороже. Перед тем, как что-то покупать, попросите попробовать.

Цены на Сенном даже близко не такие, как у сетевых ретейлеров. Ну где вы видели черешню по 130 рублей за кило, сливы по 60, груши конференц по 50 рублей, а короткие пупырчатые огурцы за 70? У той же «Ленты» персики, сливы и огурцы дешевле 100 рублей не найти, последняя в сезоне черешня и та держится на уровне 300 рублей за килограмм.



Совет парковщика тут же проверяю на деле. Беру огромные армянские абрикосы по 100 рублей за кило.

— Мне абрикосов нужно. Вон на витрине какие красивые! А давайте возьму сразу ящик — в нем же килограмма 4 будет? — с улыбкой смотрю продавцу прямо в глаза.



Девушка ныряет под прилавок за ящиком. Тут на Сенной обрушивается ливень, и я ныряю вслед за ней. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как румяными плодами она тщательно маскирует мятую гниль в нижнем ряду.

— Я столько гнили не съем, давайте уберем, пожалуй, — пытаюсь руководить процессом.



Чем гневлю владельца лавки — оказывается, он сидит у меня за спиной и из горы заплесневелых абрикосов выуживает выжившие.

— Хочешь без гнили — покупай за 300! Выходи давай отсюда! — раскатисто рычит он.

— Она берет ящик! Тихо ты уже давай, — вдруг вступается за меня продавец и заискивающе продолжает: — Давай будем дружить, ходи всегда ко мне, лучший фрукт буду тебе класть. Меня Лейла зовут, запомни. Как итог — получаю на выходе 4,5 килограмма спелых абрикосов за 400 рублей и кило голубики за 500. Утром точно такие же ягоды видела на развале у метро за 800.



Правило № 3: Пробуй перед покупкой

Дождь льет все сильнее. Товар на прилавках продавцы прячут под полиэтилен. Покупателей это не смущает. В дождевиках, под зонтиками они послушно ждут своей очереди к весам. В проходе между рядами-прилавками разливаются моря луж.



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— Бери черешню, девушка, свежая, только привезли, — кричит из-под навеса бородатый продавец.

— Такая свежая, что плесенью заросла? — придирчиво рассматриваю затянутые серым пушком ягоды. Ценник на них 120 рублей за кило.

— Да где плесень — это грязь налип, — испорченная ягода летит через меня в лужу между рядами. Продавец с обидой тянет: — Не хочешь за 120 — бери за 500!



Как объясняет владелец ореховой лавки по соседству, секрет ценообразования на рынке прост: грецкие орехи за 950 точно такие же, как и за 780, только покрупнее и неполоманные. То же и с черешней: если выбрать гниль, можно толкнуть подороже.

Через пару палаток нахожу черешню намного лучше, без гнили и всего за сотню.

На прилавке темнеют навалы диковинных помидоров. «Черный принц», 40 рублей за кило.



— Мы на Калининской базе покупаем, вчера вечером привезли, — признается торговец.

— Там, значит, еще дешевле? В чем иначе ваша выгода?

— Там можно только ящиками взять, а здесь мы хоть по килограмму отпустим, приятному покупателю лучшее выберем. У нас свои секреты, — хитро щурится продавец.

Правило № 4: Похвали товар

Народ все прибывает — подтягиваются те, кто решил заскочить на рынок после работы. Посреди прилавков туда-сюда снуют возницы с огромными тележками: в одну сторону тянут повозки с товаром, в другую — пустые ящики пополам с гнилью.



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— Иди, иди, иди! — из-под колес тележки в разные стороны брызгают пенсионерки.

Покупатели лавируют между лужами и возчиками. Атмосфера как на восточном рынке. В самом сердце Петербурга.

Кишмиш за 38 рублей. В соседней лавке — 120. У метро — 400. Обтираю ягоду рукавом, сую в рот. Пять баллов из пяти. Прошу взвесить четыре кило.

— Что за виноград у вас? — заинтригованная моими опытами, спрашивает очередная покупательница.

— Берите, не пожалеете — чистый мед! — искренне делюсь с ней впечатлениями.



— Положи ей лучшие ягоды с витрины, — шепчет владелец лавки продавцу, кивая на меня.

Вуаля — в мой пакет летит отборный виноград.

Правило № 5: Сыграй на конкуренции

При входе в павильон в нос ударяет дух прелой свинины. Здесь сухо, но жарко и от обилия запахов кажется, что нечем дышать. Не сказать, что тут дешевле: те же цены, те же фрукты с подгнившим сюрпризом на дне ящика.



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В очередной палатке желтеют пять видов груш. Узнаю вытянутые плоды конференц, широкобедрые — дюшес, еще два вида обозначены по происхождению — армянские, азербайджанские. Пятые подписали на ценнике еще проще — «вкусные, сладкие».



— У кого тут самые сладкие груши, подскажете? — невинно интересуюсь у продавца.

— У меня, конечно! — грудь торговца выгибается колесом.

— А если плохие будут?

— Принесешь, деньги верну! — сверкает черными глазами продавец и наваливает мне полный пакет спелых груш по 80 рублей.

Забираю авоську с грушами. Парень протягивает мне еще одну — с ананасом:

— Я тебе его просто дарю! Очень ты мне понравилась!

