«Работа предстоит громадная». Мэр Мариуполя рассказал, когда восстановят город

Основную часть жилого фонда Мариуполя восстановят к 2024 году, рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 14 июля, мэр города Константин Иващенко. По его словам, строителям и волонтерам предстоит «громадная работа», техника и люди уже работают «минимум по 10 часов в сутки».



План развития Мариуполя на ближайшие тринадцать лет, как уточнил Иващенко, будет принят к концу текущего года.



В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем и анонсировал помощь петербургских властей в восстановлении города. Всего, как отмечали в Смольном, в Мариуполь поедет около тысячи петербужцев. В город уже прибыли специалисты, автобусы и строительная техника.

