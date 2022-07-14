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    «Работа предстоит громадная». Мэр Мариуполя рассказал, когда восстановят город

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    Основную часть жилого фонда Мариуполя восстановят к 2024 году, рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 14 июля, мэр города Константин Иващенко. По его словам, строителям и волонтерам предстоит «громадная работа», техника и люди уже работают «минимум по 10 часов в сутки».

    План развития Мариуполя на ближайшие тринадцать лет, как уточнил Иващенко, будет принят к концу текущего года.

    В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем и анонсировал помощь петербургских властей в восстановлении города. Всего, как отмечали в Смольном, в Мариуполь поедет около тысячи петербужцев. В город уже прибыли специалисты, автобусы и строительная техника.

    По оценкам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, городская инфраструктура повреждена на 90 %, при этом чуть меньше половины от этого числа не подлежит восстановлению. Как отмечал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, Ленинград после немецкой блокады был сохранен лучше, чем Мариуполь после последних событий.

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