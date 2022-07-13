В Еврокомиссии заявили, что переговоров с Россией по транзиту в Калининград не было

Евросоюз не ведет переговоров с Москвой по теме транзита товаров в Калининград. Об этом 13 июля сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — отметил он.
В Кремле ранее также сообщали, что проблемы с транзитом в Калининград еще не решены. Однако в Москве ожидают «каких-то подвижек».
О том, что Россия и Евросоюз якобы договорились о транзите грузов в Калининградскую область, накануне проинформировали «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным собеседников издания, предложения Брюсселя «полностью удовлетворили» Москву.