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    Экономика и санкции

    В Еврокомиссии заявили, что переговоров с Россией по транзиту в Калининград не было

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    3 комментария

    Евросоюз не ведет переговоров с Москвой по теме транзита товаров в Калининград. Об этом 13 июля сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    «Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — отметил он.

    В Кремле ранее также сообщали, что проблемы с транзитом в Калининград еще не решены. Однако в Москве ожидают «каких-то подвижек».

    О том, что Россия и Евросоюз якобы договорились о транзите грузов в Калининградскую область, накануне проинформировали «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным собеседников издания, предложения Брюсселя «полностью удовлетворили» Москву.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

    7 июля, напомним, власти Литвы заявили, что не пойдут на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли. 11 июля они перечислили запрещённые товары.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жесткими мерами, если проблема не будет решена в ближайшее время.

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    Комментарии 3

    Parallax13 Июл 2022 в 16:54
    А такие фейк ньюс под закон не попадают? Или это другое (тм)?
    +0-0
    Daster13 Июл 2022 в 16:37
    Ну и что полностью удовлетворило Москву? Литва как не пропускала грузы так и не пропускает, более того в ближайшем будущем дополнительно вводит запрет на товары которые еще пропускает. А от Захаровой слышать постоянное что наш ответ будет ужасным ( или как то так) мерзопакостно, уже все ржут
    +1-0
    Инкогнито202113 Июл 2022 в 16:26
    Опять нам наврали поо положительное решение!!!
    +0-0
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