В Еврокомиссии заявили, что переговоров с Россией по транзиту в Калининград не было

Евросоюз не ведет переговоров с Москвой по теме транзита товаров в Калининград. Об этом 13 июля сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.



«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — отметил он.



В Кремле ранее также сообщали, что проблемы с транзитом в Калининград еще не решены. Однако в Москве ожидают «каких-то подвижек».

