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    СМИ: Брюссель и Москва договорились о транзите грузов в Калининград

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    Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область, предложения Брюсселя «полностью удовлетворили» Москву, пишут 13 июля «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники.

    По их данным, ЕС представил черновик документа, разрешающего транзит в Калининградскую область, в начале июля, и сейчас вопрос рассматривает Литва, которая не хочет соглашаться на предложенный компромисс.

    «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — подчеркнул источник газеты.

    Он отметил, что Вильнюс и Брюссель занимаются согласованием уже «‎несколько недель».

    Ещё один источник издания рассказал, что ЕС намерен в июле принять седьмой пакет санкций против РФ и в нём прописать исключения, касающиеся Калининградской области.

    7 июля, напомним, власти Литвы заявили, что не пойдут на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли. 11 июля они перечислили запрещённые товары.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

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