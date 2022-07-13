СМИ: Брюссель и Москва договорились о транзите грузов в Калининград

Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область, предложения Брюсселя «полностью удовлетворили» Москву, пишут 13 июля «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники.



По их данным, ЕС представил черновик документа, разрешающего транзит в Калининградскую область, в начале июля, и сейчас вопрос рассматривает Литва, которая не хочет соглашаться на предложенный компромисс.



«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — подчеркнул источник газеты.

