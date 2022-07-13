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    В Кремле заявили, что проблема с транзитом грузов в Калининград еще не решена

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    Трудности с транзитом грузов в Калининградскую область еще не разрешились, но есть ожидание «каких-то подвижек». Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока констатировать, что проблема снята, мы не можем», — заявил он (цитата по РИА Новости).

    Накануне «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники рассказали, что Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область, потому что предложения Брюсселя «полностью удовлетворили» Москву.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

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