В Кремле заявили, что проблема с транзитом грузов в Калининград еще не решена

Трудности с транзитом грузов в Калининградскую область еще не разрешились, но есть ожидание «каких-то подвижек». Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока констатировать, что проблема снята, мы не можем», — заявил он (цитата по РИА Новости).



Накануне «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники рассказали, что Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область, потому что предложения Брюсселя «полностью удовлетворили» Москву.