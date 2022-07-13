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    Скажите бз-бз два раза. В Мурино рой пчёл облюбовал салон красоты

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    В Мурино на бульваре Менделеева пчелы атаковали дверь салона красоты Hairisma. Видео с роем у дома № 16 опубликовали 13 июля в группе «Девяткино online» во «ВКонтакте».

    В самом салоне «Фонтанке» наличие новых соседей подтвердили. Знакомству, видимо, не суждено быть долгим. По словам сотрудников, на место уже приехал пчеловод, который собирается забрать рой.

    Накануне «Фонтанка» писала о рое пчел, который облепил трансформаторную будку в Приморском районе. Насекомых в итоге спас зоолог Павел Глазков, который увёз пчёл к себе на пасеку.

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