В Петербурге завтра ждут грозу. Власти объявили «желтый уровень» погодной опасности

В Санкт-Петербурге на 14 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Режим погодной опасности будет действовать с 9:00 часов четверга по 18:00 часов. Власти города просят водителей и пешеходов проявлять осторожность из-за высокого риска ДТП.

Во вторник, 12 июля, грозовая туча подошла к Петербургу с востока. Основной удар пришёлся на северные районы города, а Финский залив захватило лишь краем. В городе выпало больше четверти июльской нормы осадков. Подробнее о грозе и её последствиях читайте в трансляции «Фонтанки».