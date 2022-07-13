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    В Петербурге завтра ждут грозу. Власти объявили «желтый уровень» погодной опасности

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    3 комментария

    В Санкт-Петербурге на 14 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

    Режим погодной опасности будет действовать с 9:00 часов четверга по 18:00 часов. Власти города просят водителей и пешеходов проявлять осторожность из-за высокого риска ДТП.

    Во вторник, 12 июля, грозовая туча подошла к Петербургу с востока. Основной удар пришёлся на северные районы города, а Финский залив захватило лишь краем. В городе выпало больше четверти июльской нормы осадков. Подробнее о грозе и её последствиях читайте в трансляции «Фонтанки».

    «Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

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    Комментарии 3

    Cashmare13 Июл 2022 в 15:50
    жёлтый снег - это потенциально опасный снег, его есть нельзя, да
    +1-0
    Басик13 Июл 2022 в 15:40
    Что такое «желтый» уровень погодной опасности? Что за "потенциально опасная погода"? На русском вообще никак? Я понимаю что "европейские ценности" дороже родного языка, но всё-таки..
    +0-0
    своих не бросаем13 Июл 2022 в 15:32
    раньше просто, завтра будет дождь с грозой и всё, сейчас, красносеробурые опасности...
    +1-0
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