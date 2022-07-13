Диагностика, лечение и обучение: 5 технологий, которые изменят жизнь врачей и пациентов

Если что-то в медицине кажется вам фантастикой — скорее всего, это уже придумали. Прибор, с которым видят слепые, возможность ставить диагноз на расстоянии 1 000 км от больного, приложение, которое сообщит врачу, что вы забыли принять таблетки, бескровный анализ крови — это и многое другое прямо сейчас создается и внедряется российскими инновационными компаниями.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Не все решения уже используются на практике: для безопасного внедрения требуются тщательные проверки и исследования. Что будет помогать людям через 3–5–7 лет? На примере пяти компаний — резидентов Фонда «Сколково» рассказываем, что доступно пациентам уже сегодня и куда движется медицина.



Следи за собой

Со многими хроническими заболеваниями можно жить долго и вполне счастливо, если вовремя выполнять предписания врачей: принимать лекарства и следить за анализами. Компания «Здоровье.ру» создала мобильное приложение для тех, кто вынужден постоянно следить за своим здоровьем. Сейчас им могут пользоваться люди как с часто встречающимися болезнями — например, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, — так и с более редкими, такими как гемофилия. Всего в приложении 25 нозологий. Вскоре планируется добавить орфанные заболевания, рассказала Софья Есева, практикующий врач-кардиолог и медицинский продукт-менеджер команды «Здоровье.ру».



Как это работает? Пациент заполняет дневник, адаптированный именно под его болезнь. Например, для сахарного диабета вносятся данные об уровне глюкозы в крови, количестве принятого инсулина, о том, сколько хлебных единиц съедено с пищей. А система выдает рекомендации и в случае отклонений от нормы предлагает обратиться к врачу. Кстати, записаться в поликлинику тоже можно через приложение. В нем есть также медицинская библиотека знаний.



Фото: Скриншот сайта zdorovie.ru Поделиться Поделиться





Пока все приходится делать вручную, но компания работает над тем, чтобы интегрировать систему с рядом устройств. Также в разработке — приложение для контроля состояния пациента в интерактивном режиме.



Проект существует уже три года. Сегодня у «Здоровье.ру» более 500 тыс. пользователей, из них около 70 тыс. — постоянно активны. И главное: это полностью бесплатно для пациентов.

Ни капли крови

Упомянутый выше диабет требует постоянного контроля, и основная его часть — измерение сахара в крови 1–10 раз в сутки. И каждый раз приходится прокалывать палец. Резидент «Сколково» компания «Брейн Бит» придумала неинвазивный глюкометр EDVAIS, который на основе уникальных алгоритмов с помощью спектроскопического метода безболезненно определяет уровень глюкозы в крови. В компании работает целое сообщество физиков, врачей, программистов, инженеров, математиков, дизайнеров. Их объединяет идея улучшения качества жизни.



Как это работает? Человек устанавливает палец на сенсор устройства, светодиоды испускают свет определенной длины волны, а отраженный сигнал фиксируется фотодатчиками устройства. Программное обеспечение, используя уникальный алгоритм, обрабатывает полученные значения. На экране прибора или мобильного устройства появляется значение уровня глюкозы в крови.

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково» Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





В 2021 году аппарат прошел клинические испытания в терапевтическом отделении Мариинской больницы в Петербурге. В нем приняли участие добровольцы как с диагнозом «диабет» 1-го или 2-го типа, так и без него.



Основатель компании «Брейн Бит» Эдвард Крыжановский приводит следующую статистику: «По самым консервативным оценкам, более 400 млн человек во всем мире живут с диабетом. Число зарегистрированных больных, к сожалению, постоянно растёт. Только в России более 5 млн человек нуждаются в подобной технологии».

Виртуальный пациент

Отработка практических навыков — один из важных элементов обучения любых специалистов, тем более врачей. Ведь в медицине ошибки могут стоить жизни. На помощь приходят технологии виртуальной реальности. Компания MEDVR разработала медицинский симулятор XR Clinic, который помогает обучаться в реалистичной среде как на амбулаторном приеме, так и в интенсивной терапии или «красной зоне». И все это — без рисков для пациентов.



Как это работает? С помощью VR-очков врач оказывается в ситуации, максимально приближенной к естественной, и в виртуальной реальности отрабатывает весь прием, начиная с мытья рук и заканчивая осмотром. Всего представлено более 200 кейсов наиболее распространенных заболеваний и ситуаций на приеме.

Тренажер уже сейчас применяется в крупных медицинских учреждениях России, а также за рубежом — в Дубае, Таиланде. Сейчас разрабатывается версия, когда виртуальная реальность совмещается с физическими симуляторами: например, часть навыков отрабатывается на манекене, часть — в VR. Интерактив позволяет отследить манипуляции, подгрузить информацию в облако, оценить действия студента или врача, повышающего квалификацию, по балльной системе, что будет способствовать прогрессу.



Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





Оцифрованная опухоль

Быстрая и точная постановка диагноза — ключевой элемент лечения, особенно при онкологических заболеваниях. В России невозможно поставить диагноз «рак» без заключения врача-патоморфолога, дефицит которых особенно остро ощущается в регионах. «Стекла» с гистологией отправляют профильным специалистам по почте. Увеличивается время постановки диагноза и появляется риск повреждения биологического материала. Команда компании «Робоскоп» разрабатывает аппаратно-программный комплекс для сканирования гистологии, который может работать также в мобильном режиме.



Как это работает? Сейчас, чтобы поставить диагноз, патоморфолог должен посмотреть в биологический световой микроскоп, исследовать биопсию и дать заключение. С помощью комплекса Roboscope оцифровать данные сможет лаборант, а врач в любой точке мира получит доступ к изображению.

«Наше основное преимущество в том, что мы сканируем в открытом формате. Второе преимущество — это цена, тут мы в лучшую сторону отличаемся от западных аналогов, — рассказывает Илья Ефремов, генеральный директор компании «Робоскоп». — Кроме того, это импортозамещающий продукт. Он сам и часть комплектующих производятся в России и из российского материала». Сейчас у компании есть несколько готовых прототипов, идет подготовка к пилотированию и поиск средства для завершения разработки и получения регистрационного удостоверения.



Фото: Скриншот сайта roboscope.pro Поделиться Поделиться





Как отмечает Игорь Шадеркин, медицинский эксперт и амбассадор проекта, заведующий лабораторией Института цифровой медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, сейчас в России оцифровывается в лучшем случае 5% гистологических стекол, причем в крупных референсных центрах в больших городах. Для регионов, где наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов, такие технологии пока недоступны.



В будущем, по словам Ильи Ефремова, повсеместное внедрение таких цифровых технологий позволит направлять потоки данных, появятся дополнительные специализации. Например, один врач-патологоанатом будет специализироваться только на предстательной железе, другой — на раке молочной железы. А т.к. он будет экспертом, то будет быстрее и качественнее оценивать. И, наконец, в идеальном варианте искусственный интеллект и вовсе будет помогать врачу принимать решения.



Увидеть мир

Что происходит в голове у человека, потерявшего зрение полностью? Сложно представить мир, когда его не видишь. Помочь людям без зрения решили в компании «Сенсор-Тех» с помощью инновационного нейроимпланта ELVIS, который позволит передавать видео с камер в мозг незрячего человека. В результате у полностью слепых людей появится электронное зрение — и они смогут видеть. В одном проекте соединились бионика и искусственный интеллект: изображение с видеокамеры не просто трансформируется в сигнал электродов, происходит его интеллектуальная обработка с помощью машинного зрения.



Как это работает? Нейроимплант при помощи операции устанавливается в кору головного мозга. Еще одно устройство, обруч с камерами, носится на голове. Камеры захватывают изображение, обрабатывают и передают на имплант. После обработки на микрокомпьютере человек обретет предметно-силуэтное зрение.



Нейроимплант ELVIS Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





Сейчас аппарат проходит исследования на животных, они будут продолжаться минимум до 2027 года. К этому же времени планируется провести первую операцию на незрячем человеке-добровольце, рассказал руководитель медицинских проектов компании «Сенсор-Тех» Александр Торопцев.

На форум компания привезла еще одно устройство — интеллектуальный помощник для слепых ROBIN. Оно при помощи камеры определяет объекты, находящиеся перед человеком, и с помощью наушников или беспроводной колонки называет их. «Сейчас в памяти устройства около 50 объектов, также он способен запоминать лица людей и озвучивать их имя и фамилию», — рассказал Александр Торопцев. Также прибор помогает передвигаться по улице — если впереди есть препятствие, то он будет предупреждать об этом с помощью вибрации. Такая навигация рассчитана на более широкое применение, чем трость: та ограничена 1–1,5 метрами, а прибор позволяет различать препятствия на расстоянии до 10 метров.



Материал подготовлен в партнерстве с Фондом «Сколково» .

Текст: Мария Мокейчева.

