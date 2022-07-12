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    «И я прямо в парня». «Охотник на наркоманов» рассказал, как стрелял в жертву у озёр в Васкелово

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    Следственный комитет области показал, как задержанный за убийство и покушение на убийство показывает на месте, как стрелял в жертву у озера в Васкелово.

    Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

    Видео ведомство разместило 12 июля в своих аккаунтах в соцсетях.

    За несколько секунд подозреваемый показывает, что сидел в кустах у дороги.

    «Они шли в темноте прямо. Девушка слева, парень справа. И я прямо в парня», — говорит в ходе показаний на месте 27-летний житель Купчино.

    Всеволожский городской суд Ленобласти сегодня избрал для него меру пресечения в виде ареста.

    «Фонтанка» рассказывала, что Кузнецов живёт в Купчино, работает оператором поломоечной машины и, как заявил на допросе, борется с наркоманами. Жертвами этой борьбы стали случайные отдыхающие у озёр в Васкелово. 3 июля пуля насмерть сразила 33-летнего петербуржца на берегу Гупуярви, 9 июля в спину выстрелили 32-летнему жителю Никольского.
    Предполагаемого стрелка и пневматическую винтовку с оптическим прицелом полицейские нашли 10 июля. Кузнецов не стал отрицать, что планировал продолжить охоту в следующие выходные. Его ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.

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