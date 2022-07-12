«И я прямо в парня». «Охотник на наркоманов» рассказал, как стрелял в жертву у озёр в Васкелово

Следственный комитет области показал, как задержанный за убийство и покушение на убийство показывает на месте, как стрелял в жертву у озера в Васкелово.
Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Видео ведомство разместило 12 июля в своих аккаунтах в соцсетях.
За несколько секунд подозреваемый показывает, что сидел в кустах у дороги.
«Они шли в темноте прямо. Девушка слева, парень справа. И я прямо в парня», — говорит в ходе показаний на месте 27-летний житель Купчино.
Всеволожский городской суд Ленобласти сегодня избрал для него меру пресечения в виде ареста.