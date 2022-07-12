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    Охотившийся «на наркоманов» «снайпер» из Петербурга арестован за убийство

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    Всеволожский городской суд Ленобласти изолировал от общества петербуржца, подозреваемого в стрельбе по случайным отдыхающим. До конца лета поездки к озёрам станут безопаснее.

    Как сообщает Следственный комитет Ленобласти, 12 июля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 27-летнего Михаила Кузнецова. В изолятор фигуранта отправили до 3 сентября. Ему вменяют убийство и покушение, обвинение пока не предъявлено.

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    «Фонтанка» рассказывала, что Кузнецов живёт в Купчино, работает оператором поломоечной машины и, как заявил на допросе, борется с наркоманами. Жертвами этой борьбы стали случайные отдыхающие у озёр в Васкелово. 3 июля пуля насмерть сразила 33-летнего петербуржца на берегу Гупуярви, 9 июля в спину выстрелили 32-летнему жителю Никольского.

    Предполагаемого стрелка и пневматическую винтовку с оптическим прицелом полицейские нашли 10 июля. Кузнецов не стал отрицать, что планировал продолжить охоту в следующие выходные. Его ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.

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