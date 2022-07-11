Лесной стрелок собирался продолжить «охоту на наркоманов» на озёрах у Васкелово в следующие выходные

27-летний петербуржец Михаил Кузнецов, задержанный по подозрению в убийстве и ранении отдыхающих на озёрах у Васкелово, якобы планировал продолжить стрельбу на следующих выходных.
Об этом 11 июля сообщает издание 47news со ссылкой на источники.
По предварительной информации, задержанный объяснил свои действия тем, что охотился на наркоманов. Для этого у него была пневматическая винтовка Hatsan flash с оптическим прицелом и свинцовые безоболочечные пули калибра 6,35 мм. В ходе обыска в квартире в Купчино у него нашли камуфляжный костюм.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти
Следственный комитет Ленобласти разместил видео с допросом подозреваемого, а также место преступления и пулю.
На данный момент петербуржца подозревают в двух выстрелах с разницей в неделю. 3 июля на берегу озера Гупуярви пулю в спину получил 33-летний петербуржец. 9 июля на берегу Лемболовского озера при заходе в воду 32-летний петербуржец почувствовал резкую боль. Врачи извлекли пулю и из его спины.
После второго случая было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и создан штаб под руководством главы СК Ленобласти Сергея Сазина для совместной работы с полицией и прокуратурой.