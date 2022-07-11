Кто мог стать следующей жертвой? Маньяк-снайпер подробно рассказал, зачем он убивал петербуржцев на озерах Ленобласти

«Фонтанка» выспросила у следователей и оперативников, какими признаниями их удивил задержанный за стрельбу по случайным отдыхающим. «Подробными», — ответили нам.



Сотрудники до ночи 10 июля работали с 27-летним петербуржцем Михаилом Кузнецовым, пойманным в этот день за убийство и покушение на убийство (после которого мужчина останется инвалидом — пуля попала в позвоночник). Выстрелы совершены в выходные — ночью 3 июля и 9 июля.



Фото: 47news Поделиться Поделиться





Проблема была в том, что в отличие от Петербурга, нашпигованного камерами, очевидцами и возможностями контроля специальными техническими службами ГУ МВД, леса Ленобласти не дают никаких подсказок для скорого вычисления злодея такого вида. Поэтому уже после первого выстрела, как говорится, «в поле» был брошен уголовный розыск.



Беседуя уже с сотой бабушкой поселка Васкелово во Всеволожском районе, один из полицейских услышал о странном петербуржце, который приезжает на выходные к родственникам, уходит на охоту, но не охотник точно. Старушка просто обратила внимание на чехол, в котором явно лежало ружье, а в остальном он не был похож на любителя пострелять в уток. Дальше все произошло практически мгновенно. Его установили и на языке оперативников «хлопнули».



«Фонтанка» сжимает услышанное в репортаж.

Первое, что сказал задержанный после встречи с уголовным розыском: «Я стрелял только в песок». В принципе, этого уже было достаточно для уверенности во всех отношениях, но как только у него нашли винтовку, на него зарычали. Так положено, чтобы долго не колесить наводящими вопросиками.



И он замкнулся. Да так, что перестал отвечать на элементарное — мол, где работаешь и так далее. Когда его привезли в кабинет, у оперативников было уже понимание, чтó в его социальных сетях. А там собран ворох видео, фото, аудио о спецоперации. Причем не понять, он за красных или за белых. Задержанный молчал. В игру вступили опытные — налили чаю и так далее.

— Может, ты плохих людей убивал? Ты подскажи. Может, ты на нашей стороне? Если так, то надо тебе помогать, — примерно такое вкрадчиво говорили ему, буквально поглаживая по затылку.

И вдруг он потек:



— Я убивал торговцев наркотиками.

— Так это же совсем другое дело! Что ж ты молчал! — вскрикнул опер и стал деланно кричать на коллег, мол, кто на этого человека голос повышал?! С глаз долой! Завтра таких ждет наказание.



— А как ты вычислял наркодилеров?



— Элементарно. Они всю неделю продают наркотики, а на выходные едут отдыхать на озера.



— Логично, — согласился майор. — А как на озере их различить-то?

— Элементарно. Дети не продают наркотики, старики не продают. Женщины редко — можно ошибиться. А мужчины продают.

— Трудно возразить, — поддакивал сотрудник. — А среди мужчин как ты их высматривал?

— В снайперский прицел. На одного наведу, на второго… Потом — вот он — торговец.

— Эх, нам бы тебя в отдел! Глаз — алмаз. А в твоей винтовке 10 патронов. Почему один раз лупил по целям?

— Снайпер всегда после выстрела меняет место лежки. Вы что, не знаете?



— Нет, расскажи. Мы же так, менты. Таким премудростям не обучены.

— Я долго готовился. Пересмотрел все фильмы про снайперов. Вы с Томом Беренджером фильм видели?

— Никогда.

В этот момент Кузнецов с сожалением посмотрел на «убогого».

— Прочитал многие инструкции. Вам не понять.

— Признаю.

— Я год ружье переделывал.

Дальше Кузнецов объяснял, что купленное им оружие имело убойную силу в столько-то джоулей, но этого маловато, и он усовершенствовал. Также напокупал запчастей, и вместо крохотного калибра получилось настоящее мелкокалиберное.



— Третий раз когда собирался идти на очередную ликвидацию? — вкрадчиво спросил сотрудник.

— На следующие выходные (то есть в субботу, 16 июля. — Прим. ред.). Но я не дурак, я бы на другом озере залег. Но вы меня поймали.

— Ничего подобного. Мы тебя не поймали, а спасли. Ведь ты же понимаешь, что наркомафия — серьезная штука? У нас есть информация, что они за тобой уже охотятся. Колоссальные деньги за твою голову своим боевикам обещают.

