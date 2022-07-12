Хоккеист Иван Федотов примет присягу 13 августа

Стали известны новые детали о будущем хоккейного вратаря Ивана Федотова, которого призвали на службу в Северодвинск. По информации «Матч ТВ», 25-летний спортсмен примет присягу 13 августа в закрытом режиме.
При этом отмечается, что Федотов всё ещё находится в третьей роте, хотя призывников часто переводят в другие подразделения.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, хоккеист в Северодвинске, где находится
История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.