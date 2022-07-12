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    Хоккеист Иван Федотов примет присягу 13 августа

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    7 комментариев

    Стали известны новые детали о будущем хоккейного вратаря Ивана Федотова, которого призвали на службу в Северодвинск. По информации «Матч ТВ», 25-летний спортсмен примет присягу 13 августа в закрытом режиме.

    При этом отмечается, что Федотов всё ещё находится в третьей роте, хотя призывников часто переводят в другие подразделения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, хоккеист в Северодвинске, где находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. Предполагается, что в учебке он пробудет до сентября.

    История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.

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    Комментарии 7

    27564035612 Июл 2022 в 14:59
    На передовую с клюшкой поедет?
    +0-0
    alexpv12 Июл 2022 в 14:09
    Через год, если не дадут возможности тренироваться можно забыть о карьере хоккеиста. К сожалению, армия не ломают судьбу только тем, кто ничего не умел и ничего из себя не представлял. А если имеешь достижения в профессиональной сфере, будь то спорт или музыка, то выкинутый год навсегда перечеркивает все достигнутое.
    +1-0
    pulspb12 Июл 2022 в 14:08
    You In the Army Now
    +0-0
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