Хоккеист Иван Федотов примет присягу 13 августа

Стали известны новые детали о будущем хоккейного вратаря Ивана Федотова, которого призвали на службу в Северодвинск. По информации «Матч ТВ», 25-летний спортсмен примет присягу 13 августа в закрытом режиме.



При этом отмечается, что Федотов всё ещё находится в третьей роте, хотя призывников часто переводят в другие подразделения.