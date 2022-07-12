«Ъ»: Lush закроет бизнес в России

Организовать поставки даже по параллельному импорту не получается.
Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все магазины, оставшиеся в России, пишет 12 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, владелец российского бизнеса сети вынужден пойти на этот шаг, поскольку не смог организовать поставки. Британский офис, по словам источника, остановил работу с российским партнёром в марте. Последнюю закупленную партию не удалось ввезти в страну, она застряла в Риге. А использовать параллельный импорт не получится, так как владелец бренда работает исключительно с партнёрами.
Один из источников рассказал, что владелец сети пока сохранит интернет-магазин — чтобы реализовать складские запасы.
Lush вышла на российский рынок в 2001 году. Её развивает Дмитрий Азаров, которому принадлежит 65% ООО «Лаш Раша», остальные 35% — британской Lush Cosmetic Ltd. По данным The Wall Street Journal, доля бизнеса в РФ и на Украине составляет около 2% годовой выручки глобальной Lush. До начала спецоперации в России, в том числе в Петербурге, функционировали почти 50 магазинов под брендом Lush, к 11 июля осталось 27.