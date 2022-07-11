«Надеемся, что вернется к хоккею». Адвокат рассказал о самочувствии вратаря ЦСКА Федотова

Здоровье вратаря ЦСКА Ивана Федотова улучшилось, он надеется, что сможет вернуться в спорт. Об этом 11 июля «Фонтанке» рассказал председатель Военной коллегии адвокатов Алексей Пономарёв.



«Выходит на связь с родственниками, жалоб никаких не предъявляет. Сослуживцы к нему хорошо относятся. Мы продолжаем ждать результатов наших заявлений и обращений», — отметил адвокат.



По словам Пономарева, представители Федотова надеются, что он вернется к хоккею. «Он очень благодарен за поддержку, которую ему оказывают в этой непростой для него ситуации», — добавил наш собеседник.

