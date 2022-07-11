«Надеемся, что вернется к хоккею». Адвокат рассказал о самочувствии вратаря ЦСКА Федотова

Здоровье вратаря ЦСКА Ивана Федотова улучшилось, он надеется, что сможет вернуться в спорт. Об этом 11 июля «Фонтанке» рассказал председатель Военной коллегии адвокатов Алексей Пономарёв.
«Выходит на связь с родственниками, жалоб никаких не предъявляет. Сослуживцы к нему хорошо относятся. Мы продолжаем ждать результатов наших заявлений и обращений», — отметил адвокат.
По словам Пономарева, представители Федотова надеются, что он вернется к хоккею. «Он очень благодарен за поддержку, которую ему оказывают в этой непростой для него ситуации», — добавил наш собеседник.
Ранее «Фонтанка писала», что, по предварительным данным, хоккеист в Северодвинске, где находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. Предполагается, что в учебке он пробудет до сентября.
История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.