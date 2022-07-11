В Госдуме объяснили, зачем будут собираться на экстренное заседание в каникулы: новости вокруг спецоперации за 11 июля

Депутаты ушли на каникулы на прошлой неделе, но их созывают на внеочередное заседание Фото: duma.gov.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 июля.

Граждане Украины будут получать гражданство РФ упрощенно

Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины будут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Раньше такая опция была только у жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Также по упрощенной схеме гражданство России получали граждане ЛНР и ДНР.

Госдума на внеплановом заседании рассмотрит законы о поддержке экономики На внеочередном пленарном заседании Государственной Думы, которое состоится 15 июля, депутаты будут рассматривать инициативы по поддержке граждан и экономики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 4 июля в ГД поступило 42 законопроекта, а в общей сложности за последние две недели внесено 86 инициатив.

— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — заявил Володин. Плановые заседания Госдумы должны были возобновиться в конце осени — 6 июля депутаты провели последнее заседание весенней сессии и ушли на каникулы. Володин посоветовал им провести отпуск в республиках Донбасса. Electrolux Professional уходит из России Производитель электротехники Electrolux Professional уходит из России. Президент и генеральный директор Альберто Заната объяснил, что компания не сможет продавать продукцию или предлагать услуги в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российские дочерние компании продадут местному руководству.

Electrolux Professional производит профессиональное оборудование, на рынке бытовой электротехники уход компании не должен сказаться.

Sephora продаст магазины Ile de Beauté российскому директору Компания Sephora приняла решение о продаже сети парфюмерных магазинов под брендом Ile de Beauté в России региональному генеральному директору. Всего в сети на сегодняшний день 88 магазинов, их работа была приостановлена весной — последним рабочим днем стало 8 марта 2022 года. Тогда речь шла только о приостановке деятельности.

Запрет на полеты на юг продлили на неделю Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России, на этот раз до 18 июля. Летать по-прежнему нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Можно в Сочи. Гран-при по фигурному катанию перенесли из России и Китая Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23 вместо России и Китая примут финский Эспоо и английский Шеффилд. Китай не смог принять соревнования из-за сохранения коронавирусных ограничений, а Россию и Белоруссию от участия отстранила международная федерация.