Вручную создал арсенал. Напавший на экс-премьера Японии хотел сделать бомбу

Застреливший бывшего премьер-министра Японии мужчина пытался сделать бомбу. Об этом 10 июля сообщает Kyodo.



По данным издания, о попытке сделать бомбу Тэцуя Ямагами рассказал в ходе допроса. Также мужчина признался, что самостоятельно изготовил несколько видов оружия.

После покушения в его доме было найдено и конфисковано похожее на самодельное ружье.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, по мнению полиции, стал жертвой покушения в том числе из-за того, что не имел должной охраны. Покушение, по словам Тэцуя Ямагами, он совершил из-за якобы принадлежности экс-премьера к группировке, из-за которой семья мужчины попала в трудное финансовое положение.