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    Вручную создал арсенал. Напавший на экс-премьера Японии хотел сделать бомбу

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    Застреливший бывшего премьер-министра Японии мужчина пытался сделать бомбу. Об этом 10 июля сообщает Kyodo.

    По данным издания, о попытке сделать бомбу Тэцуя Ямагами рассказал в ходе допроса. Также мужчина признался, что самостоятельно изготовил несколько видов оружия.

    После покушения в его доме было найдено и конфисковано похожее на самодельное ружье.

    Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, по мнению полиции, стал жертвой покушения в том числе из-за того, что не имел должной охраны. Покушение, по словам Тэцуя Ямагами, он совершил из-за якобы принадлежности экс-премьера к группировке, из-за которой семья мужчины попала в трудное финансовое положение.

    Экс-премьер Абэ 8 июля выступал в городе Нара в рамках предвыборной кампании в парламент, когда на него совершили покушение. Политик скончался в больнице, ему было 67 лет. По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний бывший военный моряк Тэцуя Ямагами. Вскоре он дал показания и рассказал, что был недоволен Синдзо Абэ в качестве политика.

    Абэ занимал должность премьер-министра с 2006 по 2007 год, а также с 2012 года по 2020-й. На своем посту политик находился дольше других за всю историю Японии.

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