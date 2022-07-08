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    В бывшего премьер-министра Японии стрелял бывший моряк морских Сил самообороны страны, который был им недоволен

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    Правоохранительные органы Японии установили личность стрелка, который ранил бывшего премьер-министра Абэ.

    Это 41-летний Тэцуя Ямагами — бывший военнослужащий морских Сил самообороны страны, сообщает ТАСС 8 июля.

    Его задержали сразу после того, как он несколько раз выстрелил в Абэ во время уличной встречи политика на предвыборном митинге в городе Нара. По предварительной информации, бывший моряк стрелял из самодельного огнестрельного оружия, напоминающего обрез.

    В полиции Ямагами якобы сообщил, что был недоволен Синдзо Абэ как политиком.

    Бывший премьер-министр находится в больнице в тяжелом состоянии.

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