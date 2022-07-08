В бывшего премьер-министра Японии стрелял бывший моряк морских Сил самообороны страны, который был им недоволен

Правоохранительные органы Японии установили личность стрелка, который ранил бывшего премьер-министра Абэ.
Это 41-летний Тэцуя Ямагами — бывший военнослужащий морских Сил самообороны страны, сообщает ТАСС 8 июля.
Его задержали сразу после того, как он несколько раз выстрелил в Абэ во время уличной встречи политика на предвыборном митинге в городе Нара. По предварительной информации, бывший моряк стрелял из самодельного огнестрельного оружия, напоминающего обрез.
В полиции Ямагами якобы сообщил, что был недоволен Синдзо Абэ как политиком.
Бывший премьер-министр находится в больнице в тяжелом состоянии.