Полиция Японии заявила, что убитого экс-премьера Синдзо Абэ охраняли плохо

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал жертвой покушения в том числе потому, что его охрана не была обеспечена должным образом. Об этом 9 июля заявил начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука, пишет ТАСС.



«Мы не можем отрицать того факта, что с обеспечением охраны бывшего премьер-министра Абэ были проблемы», — сказал он, не уточняя, где именно были выявлены изъяны. Также он отметил, что крайне серьезно относится к произошедшему и осознает свою ответственность.

