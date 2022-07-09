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    Полиция Японии заявила, что убитого экс-премьера Синдзо Абэ охраняли плохо

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    Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал жертвой покушения в том числе потому, что его охрана не была обеспечена должным образом. Об этом 9 июля заявил начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука, пишет ТАСС.

    «Мы не можем отрицать того факта, что с обеспечением охраны бывшего премьер-министра Абэ были проблемы», — сказал он, не уточняя, где именно были выявлены изъяны. Также он отметил, что крайне серьезно относится к произошедшему и осознает свою ответственность.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что убийца Абэ на допросе признался, что совершил покушение, так как считал, что экс-премьер якобы принадлежит к некой группировке, возможно, религиозной, из-за которой семья мужчины оказалась в трудном финансовом положении.

    Экс-премьер Абэ 8 июля выступал в городе Нара в рамках предвыборной кампании в парламент, когда на него совершили покушение. Политик скончался в больнице, ему было 67 лет. По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний бывший военный моряк Тэцуя Ямагами. Вскоре он дал показания и рассказал, что был недоволен Синдзо Абэ в качестве политика.

    Абэ занимал должность премьер-министра с 2006 по 2007 год, а также с 2012 года по 2020-й. На своем посту политик находился дольше других за всю историю Японии.

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