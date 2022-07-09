Убивший Синдзо Абэ рассказал, зачем стрелял в экс-премьера Японии

Житель Японии Тэцуя Ямагами рассказал на допросе в полиции, что толкнуло его на убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом 9 июля сообщил телеканал NHK.
Ямагами объяснил, что политик якобы имел отношение к некой группировке, из-за которой его семья потеряла деньги. Дело в том, что мать убийцы сделала большое пожертвование для этой группы, после чего «жизнь семьи пошла под откос». Агентство Киодо пишет, что Ямагами изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы.
ТАСС уточняет, что полиция префектуры Нара, которая ведет расследование, не стала комментировать эти публикации, сославшись на защиту интересов следствия.