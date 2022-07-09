Убивший Синдзо Абэ рассказал, зачем стрелял в экс-премьера Японии

Житель Японии Тэцуя Ямагами рассказал на допросе в полиции, что толкнуло его на убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом 9 июля сообщил телеканал NHK.



Ямагами объяснил, что политик якобы имел отношение к некой группировке, из-за которой его семья потеряла деньги. Дело в том, что мать убийцы сделала большое пожертвование для этой группы, после чего «жизнь семьи пошла под откос». Агентство Киодо пишет, что Ямагами изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы.