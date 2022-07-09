The Athletic: Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США, он остается в России

Российскому нападающему клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» дважды не позволили вернуться в США. Об этом пишет в своей колонке журналист The Athletic Майкл Руссо.
Источник корреспондента рассказал, что недавно Капризов уехал из России в Дубай и попытался оттуда прилететь в Америку. «Однако он не смог въехать в США, возможно потому, что в настоящее время у него нет рабочей визы», — утверждает Руссо. Вторая попытка пересечь океан через Карибские острова также не увенчалась успехом.
По словам журналиста, после этого хоккеист вернулся в Россию, где остается по сей день. Отец нападающего прокомментировал публикацию. «Кирилл не может въехать в США? Ничего не буду говорить! Это все без меня», — сказал он «Спорт-Экспрессу».
Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». Издание напоминает, что в прошлом сезоне нескольким европейским игрокам, в том числе из России, позволили играть в НХЛ без рабочих виз из-за ситуации с COVID-19.
6 июля издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Капризов прервал свой отпуск в России и уехал в США. Якобы это было связано с ситуацией вокруг вратаря Ивана Федотова, которого недавно призвали в армию. Незадолго до отъезда Капризова в СМИ появилась информация о том, что хоккеиста якобы заподозрили в покупке военного билета в 2017 году. Отец форварда опроверг эти слухи.