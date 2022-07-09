The Athletic: Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США, он остается в России

Российскому нападающему клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» дважды не позволили вернуться в США. Об этом пишет в своей колонке журналист The Athletic Майкл Руссо.



Источник корреспондента рассказал, что недавно Капризов уехал из России в Дубай и попытался оттуда прилететь в Америку. «Однако он не смог въехать в США, возможно потому, что в настоящее время у него нет рабочей визы», — утверждает Руссо. Вторая попытка пересечь океан через Карибские острова также не увенчалась успехом.

