СМИ: Хоккеист Капризов досрочно уехал в США после ситуации с вратарем Федотовым

Нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прервал свой отпуск в России и уехал в США, хотя сезон там начинается только через три месяца. Как пишет 6 июля «Спорт Экспресс», это связано с ситуацией вокруг вратаря Ивана Федотова, которого отправили в воинскую часть Северодвинска для прохождения службы.



Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что Капризова заподозрили в покупке военного билета в 2017 году. Отец хоккеиста опроверг эти слухи.