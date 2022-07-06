СМИ: Хоккеист Капризов досрочно уехал в США после ситуации с вратарем Федотовым

Нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прервал свой отпуск в России и уехал в США, хотя сезон там начинается только через три месяца. Как пишет 6 июля «Спорт Экспресс», это связано с ситуацией вокруг вратаря Ивана Федотова, которого отправили в воинскую часть Северодвинска для прохождения службы.
Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что Капризова заподозрили в покупке военного билета в 2017 году. Отец хоккеиста опроверг эти слухи.
«Ещё несколько российских игроков НХЛ призывного возраста за недавнее время покинули страну. Просто совпадение, видимо», — уточнил в своем телеграм-канале журналист «Спорт Экспресса» Артур Хайруллин,
Кирилл Капризов в прошедшем сезоне в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 8 (7+1) очков.
История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.
О том, почему Центральный спортивный клуб армии — это не гарантия от призыва, читайте в материале «Фонтанки».