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    Смольный намерен выделить 1,9 млн рублей на медицинскую помощь детям Мариуполя

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    Власти Петербурга хотят выделить из резервного фонда 1,88 млн рублей на медицинскую помощь детям Мариуполя. Соответствующий проект постановления, подготовленный комитетом по здравоохранению, опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 8 июля.

    Средства пойдут на неотложную медицинскую помощь детям из Мариуполя, отдыхающим в детском оздоровительном комплексе «Дружных». Всего за лето 2022 года там планируется организовать четыре смены по 400 человек. Однако лицам, не имеющим российского полиса ОМС, можно оказать бесплатную медпомощь только на средства субсидии.

    Сумма рассчитана по данным о госпитализации детей из лагеря летом 2021 года, средней стоимости одного койко-дня и средней длительности лечения в СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова».

    Ранее выпускники из Мариуполя поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса» в Петербурге. А здесь можно увидеть, как идет восстановление города на берегах Азовского моря.

    Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города. После этого в Мариуполь направили пассажирскую, строительную и уборочную технику, всего от Петербурга будет привлечена тысяча человек. О конкретных нуждах Мариуполя «Фонтанке» рассказал его мэр Константин Иващенко.

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