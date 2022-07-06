Снос дома Шагина: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание и.о. главы петербургского Главного управления ведомства Марине Парастаевой «незамедлительно возбудить уголовное дело» из-за сноса дома Шагина и представить соответствующий доклад. Об этом 6 июля ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Следственный комитет ссылается на последние сообщения СМИ об ускорении работ по демонтажу объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых)» на набережной реки Фонтанки, 145б:

«Также отмечалось, что в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы, а результатом демонтажных работ уже стало повреждение и соседних домов», — говорится в сообщении ведомства.

Чуть ранее 6 июля сотрудники СК без объяснения причин приостановили на неопределенный срок работы по разборке здания — после того, как жители-соседи дома Шагина сообщили о появлении трещин в своих домах.

