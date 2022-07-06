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    Снос дома Шагина: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

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    4 комментария

    Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание и.о. главы петербургского Главного управления ведомства Марине Парастаевой «незамедлительно возбудить уголовное дело» из-за сноса дома Шагина и представить соответствующий доклад. Об этом 6 июля ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

    Следственный комитет ссылается на последние сообщения СМИ об ускорении работ по демонтажу объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых)» на набережной реки Фонтанки, 145б:

    «Также отмечалось, что в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы, а результатом демонтажных работ уже стало повреждение и соседних домов», — говорится в сообщении ведомства.

    Чуть ранее 6 июля сотрудники СК без объяснения причин приостановили на неопределенный срок работы по разборке здания — после того, как жители-соседи дома Шагина сообщили о появлении трещин в своих домах.

    Дом, являющийся региональным памятником, расположен по адресу: набережная р. Фонтанки, 145б, литера А, и получил название по имени бывшего владельца — купца Алексея Шагина. Здание известно также тем, что в нем размещалась редакций журнала «Русская старина».

    К началу 1990-х дом Шагина расселили, до 2008 года он передавался от ведомства к ведомству, пока не оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». В планах появился проект гостиницы, начался снос, но разрушить успели только дворовые флигели. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, и процесс перестройки под гостиницу возобновился.

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    Комментарии 4

    Андрей_7806 Июл 2022 в 22:01
    А кто это так смело кладёт на всех, даже на Александра Ивановича?

    Чьих будет?
    +0-0
    lenten06 Июл 2022 в 21:39
    "СК без объяснения причин приостановили на неопределенный срок работы по разборке здания — после того, как жители-соседи дома Шагина сообщили о появлении трещин"
    ---
    Уж сколько домов трещинами шло, и всем плевать. А сейчас кто-то непростой пострадал?
    +0-0
    any_5e4cfc41eb9fb06 Июл 2022 в 21:13
    Когда дом снесут, шуми, не шуми, возбуждай, не возбуждай...
    +0-0
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    Комментарии
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