Минфин Болгарии заморозил на счетах посольства России 890 тысяч евро на зарплаты сотрудникам

Министерство финансов Болгарии заблокировало на счетах перевод 890 тысяч евро со стороны России, объяснив это санкциями Евросоюза. Москва утверждает, что деньги предназначались для зарплат сотрудникам посольства.
«Есть перевод в посольство России, который попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России запросило отменить санкции за этот перевод, и в настоящее время отмена согласовывается с ЕК... Утверждается, что это перевод, предназначенный для зарплат, в размере $ 890 тысяч», — сказал министр финансов Асен Василев в эфире «Болгарского национального радио».
28 июня стало известно, что болгарские власти объявили 70 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и хотят выдворить их из страны. Причина — подозрения в шпионаже. В ночь на 1 июля российское посольство потребовало отозвать решение, но София отказалась это сделать. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявляла, что МИД Болгарии проигнорировал обращение, и результатом может стать закрытие посольства РФ в Болгарии, а также закрытие болгарской дипмиссии в Москве.
В начале июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который должен был прилететь на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Болгарский МИД объяснил, что причина — «санкционный режим Европейского Союза против России».