Минфин Болгарии заморозил на счетах посольства России 890 тысяч евро на зарплаты сотрудникам

Министерство финансов Болгарии заблокировало на счетах перевод 890 тысяч евро со стороны России, объяснив это санкциями Евросоюза. Москва утверждает, что деньги предназначались для зарплат сотрудникам посольства.



«Есть перевод в посольство России, который попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России запросило отменить санкции за этот перевод, и в настоящее время отмена согласовывается с ЕК... Утверждается, что это перевод, предназначенный для зарплат, в размере $ 890 тысяч», — сказал министр финансов Асен Василев в эфире «Болгарского национального радио».

