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    Минфин Болгарии заморозил на счетах посольства России 890 тысяч евро на зарплаты сотрудникам

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    Министерство финансов Болгарии заблокировало на счетах перевод 890 тысяч евро со стороны России, объяснив это санкциями Евросоюза. Москва утверждает, что деньги предназначались для зарплат сотрудникам посольства.

    «Есть перевод в посольство России, который попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России запросило отменить санкции за этот перевод, и в настоящее время отмена согласовывается с ЕК... Утверждается, что это перевод, предназначенный для зарплат, в размере $ 890 тысяч», — сказал министр финансов Асен Василев в эфире «Болгарского национального радио».

    28 июня стало известно, что болгарские власти объявили 70 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и хотят выдворить их из страны. Причина — подозрения в шпионаже. В ночь на 1 июля российское посольство потребовало отозвать решение, но София отказалась это сделать. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявляла, что МИД Болгарии проигнорировал обращение, и результатом может стать закрытие посольства РФ в Болгарии, а также закрытие болгарской дипмиссии в Москве.

    В начале июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который должен был прилететь на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Болгарский МИД объяснил, что причина — «санкционный режим Европейского Союза против России».

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