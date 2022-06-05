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    СМИ: Три балканские страны закрыли небо для самолёта главы МИД РФ Лаврова

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    27 комментариев

    Три балканские страны: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник вечером в воскресенье, 5 июня, сообщила сербская газета «Вечерне новости».

    Издание отмечает, что таким образом намеченный на 6–7 июня визит главы МИД РФ в Сербию «оказался под большим вопросом», однако в газете подчеркнули, «в этом нет никакой вины официального Белграда».

    Президент Сербии Александар Вучич и его администрация, по данным ТАСС, сложившуюся ситуацию пока не прокомментировали.

    В минувшую пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что министр Лавров намерен посетить 6–7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (местного парламента).

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    Комментарии (27)

    Дежурный по объединению
    Кстати, место посла в кабоверде, насколько пишут сми, до сих пор вакантно. Считаю, данная должность стала бы венцом карьеры Сергея Викторовича.
    karbofos
    А может оно и к лучшему для Сергея Викторовича?

    Германского то министра иностранных дел Риббентропа того, повесили...
    questn
    Только и остается что довольствоваться мелкой местью
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