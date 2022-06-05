СМИ: Три балканские страны закрыли небо для самолёта главы МИД РФ Лаврова

Три балканские страны: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник вечером в воскресенье, 5 июня, сообщила сербская газета «Вечерне новости».



Издание отмечает, что таким образом намеченный на 6–7 июня визит главы МИД РФ в Сербию «оказался под большим вопросом», однако в газете подчеркнули, «в этом нет никакой вины официального Белграда».

