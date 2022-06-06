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    МИД Болгарии пояснил, почему не пустил самолет Лаврова в Сербию

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    10 комментариев

    Санкции Евросоюза стали причиной отказа в предоставлении воздушного коридора для самолета с главой МИД Сергеем Лавровым на борту. Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Болгарии.

    Отмечается, что решение о закрытии болгарского неба для правительственного самолета из России было принято еще 1 июня. Причина — «санкционный режим Европейского союза против России».

    «Решением от 25 февраля 2022 года Сергей Викторович Лавров под номером 670 включен в список с физическими и юридическими лицами как объект ограничительных мер ЕС, согласно регламенту 269/2014 года», — цитата по ТАСС.

    Напомним, что 6 и 7 июня у Сергея Лаврова должен был пройти визит в Сербию. Однако его пришлось отменить. Дело в том, что самолет с главой российского МИД на борту не пустили окружающие Сербию страны. В том числе и Болгария.

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    Комментарии (10)

    Lascaa
    Молодцы!
    vic_5e4cd1938d1a8
    Неумные беспамятные "братушки" ещё начнут метаться и просить хоть чего-нибудь.
    Huga Birchtree
    Позор коллективного запада на долгие годы войдёт в историю как неудавшаяся травля Российской Федерации. И наказанием за эту травлю будет сверзнувшись в бездну уровень жизни западных стран.
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