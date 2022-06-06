МИД Болгарии пояснил, почему не пустил самолет Лаврова в Сербию

Санкции Евросоюза стали причиной отказа в предоставлении воздушного коридора для самолета с главой МИД Сергеем Лавровым на борту. Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Болгарии.



Отмечается, что решение о закрытии болгарского неба для правительственного самолета из России было принято еще 1 июня. Причина — «санкционный режим Европейского союза против России».