Власти Болгарии отказались отменять высылку российских дипломатов. РФ угрожает закрыть посольство

Власти Болгарии не собираются отменять решение о высылке из страны 70 российских дипломатов. Об этом 1 июля заявил и. о. премьер-министра республики Кирил Петков.
«Мы не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства», — сказал он в эфире Болгарского национального радио (цитата по «Интерфаксу»).
Как сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, МИД Болгарии также отклонил российскую ноту.
«К сожалению, наше обращение к министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано. В связи с этим намерена незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве», — говорится в ее обращении, опубликованном в соцсетях посольства.
28 июня стало известно, что Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов и представителей техперсонала посольства России. По словам Петкова, их якобы уличили в «шпионаже». В диппредставительстве такое решение назвали «недопустимым» и отвергли все обвинения.
«Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии. В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону», — предупредили тогда в посольстве.