Власти Болгарии отказались отменять высылку российских дипломатов. РФ угрожает закрыть посольство

Власти Болгарии не собираются отменять решение о высылке из страны 70 российских дипломатов. Об этом 1 июля заявил и. о. премьер-министра республики Кирил Петков.



«Мы не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства», — сказал он в эфире Болгарского национального радио (цитата по «Интерфаксу»).



Как сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, МИД Болгарии также отклонил российскую ноту.

