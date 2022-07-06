Суд арестовал экс-руководителя юротдела ГИБДД Елену Копьёву по делу о злоупотреблении средствами Фонда полиции Петербурга

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя юротдела ГИБДД Елену Копьёву по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Басманного суда 6 июля.
По версии следствия, она и другие должностные лица петербургского главка использовали деньги Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО для личных нужд.
Защита Копьёвой просила отпустить её с запретом определённых действий или под залог, но суд не счёл такую меру достаточной.
По делу также проходят помощник министра МВД, бывший глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов, начальник ГИБДД по Петербургу и области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД Иван Абакумов. Накануне в их домах, квартирах и кабинетах прошли обыски. Затем Семенова и Абакумова повезли в Москву, где уже в ИВС на Петровке, 38, сидел Умнов. Последний в разговоре с членом ОНК заявил, что все обвинения в свой адрес считает ложными.