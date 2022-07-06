Суд арестовал экс-руководителя юротдела ГИБДД Елену Копьёву по делу о злоупотреблении средствами Фонда полиции Петербурга

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя юротдела ГИБДД Елену Копьёву по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Басманного суда 6 июля.

По версии следствия, она и другие должностные лица петербургского главка использовали деньги Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО для личных нужд.

Защита Копьёвой просила отпустить её с запретом определённых действий или под залог, но суд не счёл такую меру достаточной.