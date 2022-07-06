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    Суд арестовал экс-руководителя юротдела ГИБДД Елену Копьёву по делу о злоупотреблении средствами Фонда полиции Петербурга

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    Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя юротдела ГИБДД Елену Копьёву по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Басманного суда 6 июля.

    По версии следствия, она и другие должностные лица петербургского главка использовали деньги Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО для личных нужд.

    Защита Копьёвой просила отпустить её с запретом определённых действий или под залог, но суд не счёл такую меру достаточной.

    По делу также проходят помощник министра МВД, бывший глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов, начальник ГИБДД по Петербургу и области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД Иван Абакумов. Накануне в их домах, квартирах и кабинетах прошли обыски. Затем Семенова и Абакумова повезли в Москву, где уже в ИВС на Петровке, 38, сидел Умнов. Последний в разговоре с членом ОНК заявил, что все обвинения в свой адрес считает ложными.

    Елена Копьёва в 2001 году окончила СПбГУ по специальности «юриспруденция». Работала старшим юрисконсультом юридической группы в Управлении ГИБДД ГУВД по Петербургу и Ленобласти (август 2002 — июль 2001); начальником отделения по правовому сопровождению полиции 4-го отдела правового управления ГУ МВД (август 2011 — июль 2012); начальником 8-го отдела УГИБДД (июль 2012 — апрель 2014), а после — 9-го. С последней должности она ушла около года назад и сейчас работает старшим судебным приставом-начальником отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района.

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