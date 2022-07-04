Лавров о ситуации с посольством России в Софии: Ответим болгарским коллегам взаимностью

Уже сейчас российское посольство в Болгарии находится в такой ситуации, что не способно нормально функционировать, заявил 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Его слова цитирует «Интерфакс».
«Руководство самой Болгарии с удивлением восприняло объявленное и. о. премьер-министра решение, которое не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений. Что касается фактического положения дел «на земле», так сказать, то люди, которых Болгария незаконно выслала, объявив персонами нон грата, большая их часть обеспечивала жизнедеятельность нашей дипломатической миссии. Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии. Практически уже сейчас», — сказал Лавров.
Отвечая на вопросы, среди которых был вопрос о возможном закрытии российского посольства в Болгарии, он подчеркнул, что Москва намерена «отвечать <...> болгарским коллегам взаимностью».
28 июня стало известно, что болгарские власти объявили 70 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и хотят выдворить их из страны. Причина — подозрения в шпионаже. В ночь на 1 июля российское посольство потребовало отозвать решение, но София отказалась это сделать. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявляла, что МИД Болгарии проигнорировал обращение, и результатом может стать закрытие посольства РФ в Болгарии, а также закрытие болгарской дипмиссии в Москве.
В начале июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который должен был прилететь на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Болгарский МИД объяснил, что причина — «санкционный режим Европейского союза против России».