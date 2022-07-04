Лавров о ситуации с посольством России в Софии: Ответим болгарским коллегам взаимностью

Уже сейчас российское посольство в Болгарии находится в такой ситуации, что не способно нормально функционировать, заявил 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Руководство самой Болгарии с удивлением восприняло объявленное и. о. премьер-министра решение, которое не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений. Что касается фактического положения дел «на земле», так сказать, то люди, которых Болгария незаконно выслала, объявив персонами нон грата, большая их часть обеспечивала жизнедеятельность нашей дипломатической миссии. Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии. Практически уже сейчас», — сказал Лавров.

