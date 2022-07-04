Пух на Серафимовском кладбище укрывает обгоревшие могилы. А МЧС уже тушит новый пожар

На Серафимовском кладбище посетителей встречают обгоревшие могилы. Следы воскресного пожара прячутся под свежим «одеялом» из тополиного пуха. А сотрудники ГУ МЧС уже тушат новый.

Предыдущий пожар, в ночь с субботы на воскресенье, был сильнее — 150 квадратных метров. На видео горожан он выглядел как цепочка костров, раскиданных среди деревьев . Местные жители говорят, что огонь быстро распространялся по пуху, которого там очень много. 4 июля фотограф «Фонтанки» изучил повреждения. Кое-где закоптились памятники, деревянные кресты обгорели, а от венков остался только проволочный каркас.

Днём 4 июля поступил вызов на Заусадебную улицу, 33, где расположено кладбище. Огонь охватил 30 квадратных метров, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Тополиный пух горел ещё на одном петербургском кладбище — Красненьком. Там повреждены более десятка могил. А 2 июля с помощью этого «мягкого пороха» в Купчино подожгли очень редкую машину, заодно с ней обгорела и соседняя.



Петербуржцы отмечают, что тополиного пуха в этом году на редкость много — смотрите «снежные» фотографии на «Фонтанке».