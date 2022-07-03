Петербуржцы встали в пробках на въезд. На трассе «Сортавала» — сразу две по 10 км

К вечеру воскресенья, 3 июля, начали собираться пробки на магистралях, ведущих к Петербургу.



На северных направлениях самая крупная пробка, около 10 км, образовалась традиционно на автодороге «Сортавала» перед КАД — в «узком горлышке» на месте соединения нескольких транспортных потоков.



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Ещё одна 10-километровая пробка стоит на той же трассе перед Лосево, также традиционно. В прошлое воскресенье жители посёлка Сапёрный, через который многие объезжают эту пробку, устроили «бунт»: самовольно перекрыли улицы и даже повредили машины. Сегодня в Сапёрном дорога снова «красная».



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Пробки видны на «Скандинавии», Выборгском, Токсовском, Приморском шоссе. На Мурманском шоссе («Кола») движение замедлено в районе Синявино. На Московском — перед рекой Ижора, где стоит пометка о дорожных работах. На Ленинградском — перед Отрадным, там тоже ремонт. На Киевском — перед Рождествено. На Краснофлотском — в районе Большой Ижоры.



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