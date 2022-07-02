Свидание с борщом

ЮНЕСКО включила борщ (правда, украинский) в список нематериальных объектов культурного наследия. А управляющий отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы вспомнил историю с борщом, случившуюся в его заведении

Однажды туристическое агентство прислало к нам в отель заявку на обед для важной группы туристов из Испании.

К слову, большинство гостиниц охотно предлагают свои рестораны для обслуживания туристических групп. Это удобно и выгодно. Ведь основная масса групповых туристов обедает в середине дня, когда загрузка ресторанов существенно ниже. А время пребывания группы в ресторане строго ограничено временными рамками и плотной программой.

«Цигель, цигель, айлюлю, — обычно в шутку проговаривает своим американским туристам одна знакомая гид-переводчик. — На еду — пятьдесят минут, пописать — десять, ширинку застегиваем на ходу, по пути в автобус. Кто не успел в туалет — тот опоздал. Пусть носит всё с собой. Или — в памперс».

У американцев эта нехитрая шутка всегда вызывает бурный восторг и всеобщий смех. Но никто не спорит. На всякий случай все дружно приступают «к делу», стучат ложками. И поглядывают в сторону туалета. Турагентство сотрудничало с нами уже много лет. И «кормило» в основном большие бюджетные группы. Но в этот раз речь шла о небольшой группе в двадцать человек — с высокой ценой и широким ассортиментом блюд русской кухни.

«На этот раз «випики» притащились. В группе — глава нашего испанского партнера», — предупреждала директора нашей ресторанной службы представитель турагентства. Совместно с шеф-поваром отеля менеджер разработала индивидуальное меню «под группу», провела дегустацию блюд для представителей туроператора. И подписала заявку. Группа прибыла вовремя, согласно заявке — ровно в 14:00. В ресторане в это время обедала многочисленная армия сотрудников соседних компаний и учреждений. Испанцы в сопровождении российского гида-переводчика, молодой симпатичной девушки, дружно вошли в ресторан через главный вход. Улыбаясь и живо беседуя друг с другом, гости расселись за столы в другом конце зала. И немедленно принялись есть и пить. А официанты — бегать и раскладывать по тарелкам закуски и русские разносолы.

Молодая гид-переводчик оказалась (как выяснилось позже — не случайно) за одним столом с солидным испанцем — руководителем группы. Пара мило беседовала, что-то обсуждала и громко смеялась. Девушка кокетничала, постоянно поправляла прическу, теребила кудри, явно желая понравиться. И медленно раскачивалась на стуле.

Официанты принялись подавать первое блюдо — холодный борщ. Они выносили его в зал в больших керамических супницах с половником. И ставили их в центр каждого стола — «на компанию».

Юная девушка-официант невысокого роста направилась с тяжелой двухлитровой емкостью прямиком к столу гида. Держа обеими руками тяжелую посуду, она подошла к гиду, как и положено, с правой стороны, чуть согнулась, чтобы поставить супницу в центр стола. И потянулась вперед. Внезапно девушка почувствовала резкий толчок в спину. Мимо нее на всех парах на выход пронесся один из посетителей ресторана. Мужчина получил счет, рассчитался. И рванул с места, размахивая большой сумкой. Тяжелая супница предательски выпрыгнула из рук официантки, выписала небольшой зигзаг в воздухе. И приземлилась снова ей в руки.

Но емкость вернулась в руки пустой. Два литра ледяного борща «водопадом» рухнули на голову гида, мило кокетничающей с мужчиной. «Я услышала душераздирающий женский крик из соседнего зала, — рассказывала перепуганная директор ресторана. — Вмиг оказалась у столиков туристов. Передо мной открылась ужасная картина — вопила уже вся группа». Гид неподвижно стояла во весь рост — мокрая с головы до ног — ярко-алого цвета. «От ужаса я не сразу поняла, в чем дело, — дрожащим голосом рассказывала директор. — «Кровь» стекала по волосам прямо на лицо, тяжелыми каплями падала на плечи, одежду. И далее лужей собиралась на полу».

Немного успокоившись и приглядевшись, директор заметила, что локоны и кудри «украшали» обильно торчащие перепелиные яйца, куски овощей, зелени. Сообразив, что произошло, директор резким движением схватила гида. И рванула с ней в ближайший туалет.



«Раздевайтесь немедленно! — скомандовала директор. От неожиданности девушка перестала кричать. И принялась послушно стягивать с себя мокрую одежду. — Не волнуйтесь! Я дам вам гостиничный халат. И провожу в ближайший свободный номер. Там вы приведете себя в порядок». «Мне еще сегодня весь день работать, — сквозь слезы жаловалась гид. — А вечером — вести туристов в театр. И я не могу сейчас уехать домой, чтобы переодеться». «Не волнуйтесь, пожалуйста, я дам вам свое вечернее платье. Оно только что вернулось из химчистки, — успокаивала ее директор. — Мы приведем все ваши вещи в идеальное состояние. И обязательно предложим вам компенсацию». Гид успокоилась, приняла душ, помыла голову. И надела свежее платье. Персонал суетился вокруг номера — каждый помогал как мог.

Через полчаса перед зеркалом в номере девушка любовалась собой — платье ей явно нравилось. Гид начала улыбаться. «Теперь мы можем продолжить обед», — предложила директор. «О ужас!» — вдруг воскликнула гид. «Не пойду никуда! И не надену никакого платья!» — всхлипнула девушка. «Утром рано я торопилась на работу. И не успела привести себя в порядок... ноги. Поэтому и надела брюки», — снова заливаясь слезами, пожаловалась она. Бритву нашли мгновенно. Девушка быстро сделала всё, что требовалось. И вскоре нарядная, с улыбкой на лице, спустилась к туристам в ресторан. К слову, туристы всецело находятся во власти гидов. Гиды могут всё. Они влияют на настроение иностранцев, на их впечатление не только от турпрограммы, но и от всего, что происходит во время поездки. Опытный гид — прекрасный психолог и профессиональный лингвист. Он способен сгладить любую конфликтную ситуацию, превратить ее в малозначимый конфуз. Или возвести в разряд трагедии. И заставить всю группу писать претензию.

Туристы к тому времени закончили обед и собирались покинуть ресторан. Гиду собрали с собой в ланч-бокс всю еду, но без борща. «Сыта им по самые кудри», — заметила девушка. Иностранцев на выходе угостили водкой. А гиду вручили ваучер на уик-энд в одном из люксов и ужин в ресторане в качестве компенсации.